Maria Obregón

Maria Obregón

Альбом  ·  2011

La Voz Prodigiosa del Criollismo

#Со всего мира
Maria Obregón

Артист

Maria Obregón

Релиз La Voz Prodigiosa del Criollismo

#

Название

Альбом

1

Трек Cada Domingo a Las 12

Cada Domingo a Las 12

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

2:31

2

Трек Alma, Corazón y Vida

Alma, Corazón y Vida

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

1:31

3

Трек Engañada

Engañada

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

1:27

4

Трек Jamás Impedirás

Jamás Impedirás

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

1:58

5

Трек El Plebeyo

El Plebeyo

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

3:52

6

Трек Ódiame

Ódiame

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

2:47

7

Трек Cariñito

Cariñito

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

1:46

8

Трек Amargura

Amargura

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

1:59

9

Трек Remembranzas

Remembranzas

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

3:50

10

Трек Todos Vuelven

Todos Vuelven

Maria Obregón

La Voz Prodigiosa del Criollismo

2:28

Информация о правообладателе: Music MGP
