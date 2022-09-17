О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Альбом  ·  2022

Antrero de Barrio

#Латинская
Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Артист

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Релиз Antrero de Barrio

#

Название

Альбом

1

Трек El Baile de San Juan

El Baile de San Juan

Grupo Verdugo

Antrero de Barrio

3:34

2

Трек El divorcio

El divorcio

Grupo Verdugo

Antrero de Barrio

3:46

3

Трек Amarte por siempre

Amarte por siempre

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

3:39

4

Трек Cumbia buena

Cumbia buena

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

3:18

5

Трек Cumbiason Puebla

Cumbiason Puebla

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

2:56

6

Трек Cuerpo sin alma

Cuerpo sin alma

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

3:25

7

Трек En mi escritorio

En mi escritorio

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

4:17

8

Трек La suegra chismosa

La suegra chismosa

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

4:01

9

Трек La tengo que olvidar

La tengo que olvidar

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

4:01

10

Трек Labios de chocolate

Labios de chocolate

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

4:20

11

Трек La sobadera

La sobadera

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

3:42

12

Трек Bonita y mentirosa

Bonita y mentirosa

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

3:38

13

Трек Me columpio entre los cielos

Me columpio entre los cielos

Verdugo Sonido Mágico de la Cumbia

Antrero de Barrio

3:22

Информация о правообладателе: Discos Ciudad Group
Волна по релизу

Волна по релизу


