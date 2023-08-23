Информация о правообладателе: PS Music Production
Сингл · 2023
Pyari Nirmala
GUNI JANO BHAKT JANO2024 · Сингл · Kishor Kumar
Harul Banki Amar Singh2024 · Сингл · Kishor Kumar
KAHTEY HAIN MUJHKO RAJA2023 · Альбом · Kishor Kumar
WOH JO HASINA2023 · Сингл · RAM -LAXMAN
Maa Ghinna Devi Harul2023 · Сингл · Kishor Kumar
Maa Ghinna Devi Harul2023 · Сингл · Meena Rana
Rudreswar Harul2023 · Сингл · Kishor Kumar
TUM HI TO HO2023 · Сингл · Kishor Kumar
Pyari Nirmala2023 · Сингл · Kishor Kumar
Aapu Biti2023 · Сингл · Kishor Kumar
Mijajya Gaghi2023 · Сингл · Ramesh Mahar
Jhumke Wali Non Stop Tadka2023 · Сингл · Pahariworld Records
chal Re Kanwariya2022 · Альбом · Kishor Kumar
Harul Rudreshwar Mahadev2022 · Альбом · Meena Rana
Tare Ami Chokhe Dekhini2021 · Сингл · Kishor Kumar
E KI HOLO2021 · Сингл · Kishor Kumar
Dahejwa Khatir Maarhue - Single2020 · Сингл · Kishor Kumar
Bihar Police Maughi Hamar - Single2020 · Сингл · Kishor Kumar
Jawani Ke Maachis - Single2020 · Сингл · Kishor Kumar
Любимый Раджа (1972)2016 · Альбом · Kishor Kumar