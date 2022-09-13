О нас

Sabroso y Caliente

Sabroso y Caliente

Альбом  ·  2022

No Mas Tantito

#Латинская
Sabroso y Caliente

Артист

Sabroso y Caliente

Релиз No Mas Tantito

#

Название

Альбом

1

Трек El Zuky Zuky

El Zuky Zuky

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

4:30

2

Трек Tributo a Chicoche

Tributo a Chicoche

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

5:53

3

Трек La Cadera Sacala

La Cadera Sacala

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:28

4

Трек Aún Estoy de Pie (Cover)

Aún Estoy de Pie (Cover)

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:36

5

Трек Esta Pena

Esta Pena

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:32

6

Трек El Mandil

El Mandil

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:52

7

Трек Chunchaca 2 (cover)

Chunchaca 2 (cover)

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

7:17

8

Трек Costumbres (cover)

Costumbres (cover)

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

6:05

9

Трек Qué Tal Te Va Sin Mí (cover)

Qué Tal Te Va Sin Mí (cover)

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:37

10

Трек Corazón de Madera

Corazón de Madera

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:12

11

Трек Morenita de Chocolate

Morenita de Chocolate

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:06

12

Трек Cha Cha Cha

Cha Cha Cha

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:29

13

Трек Como Olvidar (cover)

Como Olvidar (cover)

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:57

14

Трек Baila Morenita

Baila Morenita

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:06

15

Трек No Quiero Envejecer (cover)

No Quiero Envejecer (cover)

Sabroso y Caliente

No Mas Tantito

3:02

Информация о правообладателе: Sabroso y Caliente
