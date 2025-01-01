Информация о правообладателе: Ancien Prodige
Альбом · 1955
The Sons of Sauter Finegans
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Inside the Sound2023 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
The Modern Swing Band2022 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Sleepy Village2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Eddie and the Witch Doctor2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Time to Dream2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
All The Hits! (Remastered)2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Concerto for Jazz Band and Symphony Orchestra: Introduction: Adagio - Jump: Allegro Vivace - Scherzo I: Allegro Molto - Blues: Lento - Scherzo II: Allegro Vivace - Boogie-Woogie: Allegro - Interludium: Andante - Presto - Mambo: Allegro Molto2020 · Сингл · The Sauter-Finegan Orchestra
Straight Down the Middle2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Memories of Goodman and Miller2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
New Directions in Music2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
The Sons of Sauter-Finegan2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Under Analysis2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Adventure in Time2020 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
The Greatest Hits Sauter and Finegan2019 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
The Sons of Sauter Finegan (Remastered)2017 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
New Directions in Music (Remastered)2017 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Adventures in Time (Remastered)2017 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Memories of Goodman & Miller (Remastered)2017 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Four Classic Albums Plus (New Directions in Music / The Sons of Sauter Finegan / Adventures in Time / Memories of Goodman & Miller) [Remastered]2017 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra
Straight Down the Middle (Remastered)2016 · Альбом · The Sauter-Finegan Orchestra