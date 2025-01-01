О нас

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sauter-Finegan Orchestra

Альбом  ·  1955

The Sons of Sauter Finegans

#Поп
The Sauter-Finegan Orchestra

Артист

The Sauter-Finegan Orchestra

Релиз The Sons of Sauter Finegans

#

Название

Альбом

1

Трек Back In Your Own Backyard

Back In Your Own Backyard

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

3:16

2

Трек I Surrender Dear

I Surrender Dear

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

2:59

3

Трек Street Of Dreams

Street Of Dreams

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

3:34

4

Трек Lip Service

Lip Service

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

2:53

5

Трек Two Bats In A Cave

Two Bats In A Cave

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

2:17

6

Трек Mad About The Boy

Mad About The Boy

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

4:12

7

Трек Over The Rainbow

Over The Rainbow

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

4:03

8

Трек Non-Identical Twins

Non-Identical Twins

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

2:28

9

Трек Easy To Remember

Easy To Remember

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

4:00

10

Трек Nip And Tuck

Nip And Tuck

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

3:07

11

Трек Fascinatin' Rhythm

Fascinatin' Rhythm

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

3:26

12

Трек Procrastination

Procrastination

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sons of Sauter Finegans

3:17

Информация о правообладателе: Ancien Prodige
