Chapa

Chapa

Сингл  ·  2022

Crispy

#Хип-хоп
Chapa

Артист

Chapa

Релиз Crispy

#

Название

Альбом

1

Трек Crispy

Crispy

Chapa

Crispy

0:58

Информация о правообладателе: Blunt Shelter Records
Другие альбомы артиста

Релиз Batch Flip
Batch Flip2023 · Сингл · Chapa
Релиз Vlxnx
Vlxnx2023 · Альбом · Chapa
Релиз Só Mais Um Lote
Só Mais Um Lote2022 · Альбом · Chapa
Релиз Lovely
Lovely2022 · Сингл · MARVAN
Релиз UWU, Pt. 1
UWU, Pt. 12022 · Сингл · Chapa
Релиз Crispy
Crispy2022 · Сингл · Chapa
Релиз Free to Think
Free to Think2022 · Сингл · Chapa
Релиз Final de Tarde
Final de Tarde2022 · Сингл · Chapa
Релиз Era Renaissance
Era Renaissance2021 · Сингл · Chapa
Релиз Move
Move2020 · Сингл · Chapa
Релиз Flava
Flava2019 · Сингл · Chapa
Релиз Bad Head
Bad Head2019 · Сингл · Chapa
Релиз Money Time
Money Time2019 · Сингл · Chapa
Релиз Sauce
Sauce2019 · Сингл · Chapa
Релиз Jetplane
Jetplane2019 · Альбом · Chapa
Релиз Chassie
Chassie2019 · Сингл · Chapa
Релиз Sofia EP
Sofia EP2015 · Сингл · Angela Villin
Релиз Creation Room
Creation Room2011 · Альбом · Chapa
Релиз Outro dia
Outro dia2008 · Альбом · Chapa

Похожие артисты

Chapa
Артист

Chapa

Maetae
Артист

Maetae

AKHMA
Артист

AKHMA

M3d
Артист

M3d

Cry$tal
Артист

Cry$tal

Flavless
Артист

Flavless

Darui
Артист

Darui

Ваша Го
Артист

Ваша Го

Костя Кид
Артист

Костя Кид

GENSYXA
Артист

GENSYXA

тредвейв
Артист

тредвейв

gefix
Артист

gefix

Kamran Rakhim
Артист

Kamran Rakhim