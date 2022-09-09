О нас

Информация о правообладателе: KARIBE CORPORATION SAC
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Resignación
Resignación2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Tarjetita de Invitación
Tarjetita de Invitación2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Latin Brothers (Virgen de las Mercedes/Buscándote/El Preso)
Mix Latin Brothers (Virgen de las Mercedes/Buscándote/El Preso)2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз 50 Años de Historia
50 Años de Historia2025 · Альбом · Victor Romero
Релиз Mix Éxitos 4 Víctor Romero (Tu Amor Fue una Mentira/Hoy Te He Perdido/Agüita de Coco/Tu Amor Es Mi Fortuna/Nuestra Historia de Amor/Enamorado/Hay Que Saber Perder/Costeñita/El Apagón/Poco a Poquito)
Mix Éxitos 4 Víctor Romero (Tu Amor Fue una Mentira/Hoy Te He Perdido/Agüita de Coco/Tu Amor Es Mi Fortuna/Nuestra Historia de Amor/Enamorado/Hay Que Saber Perder/Costeñita/El Apagón/Poco a Poquito)2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Ángeles Negros (Y Volveré/Como Quisiera Decirte/Esta Noche la Paso Contigo/Porque Te Quiero/Murió la Flor)
Mix Ángeles Negros (Y Volveré/Como Quisiera Decirte/Esta Noche la Paso Contigo/Porque Te Quiero/Murió la Flor)2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Cuarteto Continental (Costeñita/El Apagón/Poco a Poquito/Traguito de Ron/Llorando Se Fue)
Mix Cuarteto Continental (Costeñita/El Apagón/Poco a Poquito/Traguito de Ron/Llorando Se Fue)2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Domingos de Fiesta 2025, Parte #1 (Inolvidable /Mil Años/Por Dios Que No)
Domingos de Fiesta 2025, Parte #1 (Inolvidable /Mil Años/Por Dios Que No)2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Domingos de Fiesta 2025, Parte #2 (No Llores Corazón/Triste Me Voy/Amargura/Desdichas)
Domingos de Fiesta 2025, Parte #2 (No Llores Corazón/Triste Me Voy/Amargura/Desdichas)2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Bajo la Luna Llena (Desde Bogotá - Colombia)
Bajo la Luna Llena (Desde Bogotá - Colombia)2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Éxitos 3 Victor Romero (Cóndor Pasa/Senderito Del Amor/Colegiala/Quinceañera/Dame Tu Amor/Es El Amor/Llora Corazón/Paloma Ajena/Paloma Del Alma Mía/Pasitos Para Bailar/Chica De Mi Vida/Salvemos Nu
Mix Éxitos 3 Victor Romero (Cóndor Pasa/Senderito Del Amor/Colegiala/Quinceañera/Dame Tu Amor/Es El Amor/Llora Corazón/Paloma Ajena/Paloma Del Alma Mía/Pasitos Para Bailar/Chica De Mi Vida/Salvemos Nu2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз El Amor de Mi Vida
El Amor de Mi Vida2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Éxitos 2 Victor Romero (Espérame /Primer Amor/Tu Amor Es una Trampa /Me Emborracho por Tu Amor /Dile /Estoy Enamorado /Es el Amor/Ay Penar /Ay No Se Puede/Inolvidable /A los Bosques Me Interno Yo/
Mix Éxitos 2 Victor Romero (Espérame /Primer Amor/Tu Amor Es una Trampa /Me Emborracho por Tu Amor /Dile /Estoy Enamorado /Es el Amor/Ay Penar /Ay No Se Puede/Inolvidable /A los Bosques Me Interno Yo/2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Éxitos 1 Victor Romero (Tarde En Tu Vida/La Revancha/Con Paso Fino/Báilame Suavecito/Baila Mi Cumbia /El Casorio/Ay No Se Puede/Tarde Lo Conocí /Sirena Del Amor /Por Dios Que No /Mix Hugo Blanco/
Mix Éxitos 1 Victor Romero (Tarde En Tu Vida/La Revancha/Con Paso Fino/Báilame Suavecito/Baila Mi Cumbia /El Casorio/Ay No Se Puede/Tarde Lo Conocí /Sirena Del Amor /Por Dios Que No /Mix Hugo Blanco/2025 · Сингл · Victor Romero
Релиз Electric Feels EP
Electric Feels EP2024 · Сингл · Figueredo (AR)
Релиз Mil Años
Mil Años2024 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Hugo Blanco (Agua Fresca /La Rosa Blanca /Prueba de Amor /Un Padre un Nuestro en la Playa/Ay Mi Cariñito (Ay Mi Maridito))
Mix Hugo Blanco (Agua Fresca /La Rosa Blanca /Prueba de Amor /Un Padre un Nuestro en la Playa/Ay Mi Cariñito (Ay Mi Maridito))2024 · Сингл · Victor Romero
Релиз Tarde Lo Conocí
Tarde Lo Conocí2024 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Brillantes de Ecuador (Triste Me Voy/Amarguras/Desdichas)
Mix Brillantes de Ecuador (Triste Me Voy/Amarguras/Desdichas)2024 · Сингл · Victor Romero
Релиз Mix Carlos Centeno (Quien/Serrana Mía/Salud Mi Amor)
Mix Carlos Centeno (Quien/Serrana Mía/Salud Mi Amor)2024 · Сингл · Victor Romero

