Информация о правообладателе: Akurama Records
Альбом · 1980
Mentari Tak Berpijar
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Shalawat Nabi2017 · Альбом · Darmansyah
Sholawat Nabi2007 · Альбом · Darmansyah
Gara Gara Dia2004 · Альбом · Darmansyah
Rentak Melayu2001 · Альбом · Tengku Lufiana Nahar
Hanya Satu1999 · Альбом · Darmansyah
Engkau Laksana Bulan1997 · Альбом · Al Rizal
Mentari Tak Berpijar1980 · Альбом · Darmansyah
Harga Diri1980 · Альбом · Darmansyah