О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Paola Arias

Paola Arias

Альбом  ·  2000

Deshojando Sueños

Paola Arias

Артист

Paola Arias

Релиз Deshojando Sueños

#

Название

Альбом

1

Трек Por Embarcación

Por Embarcación

Paola Arias

Deshojando Sueños

3:18

2

Трек Coplitas por Chacarera

Coplitas por Chacarera

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:19

3

Трек Ya Puedes Irte Soledad

Ya Puedes Irte Soledad

Paola Arias

Deshojando Sueños

3:28

4

Трек Hallarte para Perderte

Hallarte para Perderte

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:41

5

Трек Rosario de la Frontera

Rosario de la Frontera

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:39

6

Трек Gato de la Calesita

Gato de la Calesita

Paola Arias

Deshojando Sueños

1:54

7

Трек La Ventajita

La Ventajita

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:49

8

Трек La de Corralito

La de Corralito

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:39

9

Трек La Chacarera

La Chacarera

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:22

10

Трек Tormenta de Verano

Tormenta de Verano

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:54

11

Трек De Cacharpaya

De Cacharpaya

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:32

12

Трек Tu Canoa y Mi Canoa

Tu Canoa y Mi Canoa

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:33

13

Трек Amor Ajeno

Amor Ajeno

Paola Arias

Deshojando Sueños

3:16

14

Трек Selección de Bailecitos / Del Mote / El Borrachito / Viva Jujuy

Selección de Bailecitos / Del Mote / El Borrachito / Viva Jujuy

Paola Arias

Deshojando Sueños

2:45

Информация о правообладателе: Alma Music
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз La Nave del Olvido
La Nave del Olvido2024 · Сингл · Paola Arias
Релиз La despiadada
La despiadada2017 · Альбом · Paola Arias
Релиз Fuego
Fuego2016 · Сингл · Paola Arias
Релиз Uno Más 6
Uno Más 62014 · Альбом · Paola Arias
Релиз Tuya y Ajena
Tuya y Ajena2012 · Альбом · Paola Arias
Релиз Quédate Conmigo
Quédate Conmigo2010 · Альбом · Paola Arias
Релиз Un Verano Cualquiera
Un Verano Cualquiera2008 · Альбом · Paola Arias
Релиз Deshojando Sueños
Deshojando Sueños2000 · Альбом · Paola Arias
Релиз La Gauchita
La Gauchita1998 · Альбом · Paola Arias

Похожие артисты

Paola Arias
Артист

Paola Arias

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож