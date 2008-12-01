О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Найти трек, подкаст, книгу...

Banda AR-15

Banda AR-15

Альбом  ·  2008

Harrisson Lemos

#Регги
Banda AR-15

Артист

Banda AR-15

Релиз Harrisson Lemos

#

Название

Альбом

1

Трек Verdadeiro Amor

Verdadeiro Amor

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

Harrisson Lemos

4:09

2

Трек Entra em Minha Vida

Entra em Minha Vida

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

Harrisson Lemos

3:32

3

Трек Eu e o Mar

Eu e o Mar

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

Harrisson Lemos

3:23

4

Трек Te Preciso

Te Preciso

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

,

Tecno Show

Harrisson Lemos

3:21

5

Трек Galera do Rock

Galera do Rock

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

,

Banda Pintus

Harrisson Lemos

3:40

6

Трек Tupinambá

Tupinambá

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

,

Banda Pintus

Harrisson Lemos

3:39

7

Трек DJ Geléia

DJ Geléia

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

,

Banda Os Brothers

Harrisson Lemos

3:20

8

Трек As Barbies

As Barbies

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

,

Banda Pintus

Harrisson Lemos

4:09

9

Трек Dj Patty Potência

Dj Patty Potência

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

Harrisson Lemos

3:01

10

Трек Fuxico do Farol (Remix)

Fuxico do Farol (Remix)

Banda AR-15

,

Harrisson Lemos

Harrisson Lemos

3:56

Информация о правообладателе: Harrisson Lemos
