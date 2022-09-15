Информация о правообладателе: Vanguard Sound
Альбом · 2022
游戏《云图计划》原声集, Vol. 2
Другие альбомы артиста
Slow Shock2023 · Альбом · Vanguard Sound
雪浪映花颜2023 · Альбом · Vanguard Sound
Scarlet2022 · Сингл · Vanguard Sound
游戏《云图计划》原声集, Vol. 22022 · Альбом · 赛博传媒-2064
Longitudinal Strain2022 · Сингл · 赛博传媒-2064
絆のオンパレード2022 · Сингл · 赛博传媒-2064
Solar Sea2022 · Сингл · 赛博传媒-2064
游戏《云图计划》原声集2021 · Альбом · Rabbit J
少女前线: 熵减焓增 - Schicksal2021 · Сингл · 赛博传媒-2064
A Moment of My Nightmare2021 · Сингл · Haloweak
Girls Frontline (Original Game Soundtrack), Vol. 22019 · Альбом · 赛博传媒-2064
Girls Frontline (Original Game Soundtrack), Vol. 12017 · Альбом · 赛博传媒-2064