赛博传媒-2064

赛博传媒-2064

,

Rabbit J

,

Vanguard Sound

Альбом  ·  2022

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

#Саундтреки

4 лайка

赛博传媒-2064

Артист

赛博传媒-2064

Релиз 游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Oasis Defense

Oasis Defense

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:06

2

Трек unreveal

unreveal

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:41

3

Трек Under Attack

Under Attack

Vanguard Sound

,

赛博传媒-2064

,

LCC

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:22

4

Трек Resonance

Resonance

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:24

5

Трек Sanctifier

Sanctifier

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:18

6

Трек unKnown

unKnown

Vanguard Sound

,

赛博传媒-2064

,

Moto

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:52

7

Трек Spear of Judgment

Spear of Judgment

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:06

8

Трек Restless

Restless

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:34

9

Трек Sweet Temptation

Sweet Temptation

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:20

10

Трек Angelic Embrace

Angelic Embrace

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:22

11

Трек Copley

Copley

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:16

12

Трек Entropy

Entropy

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:20

13

Трек The other side of Copley

The other side of Copley

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:48

14

Трек Blasphemy

Blasphemy

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:12

15

Трек Neuroscience

Neuroscience

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

1:32

16

Трек Guardians

Guardians

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

4:27

17

Трек HETEROGENEITY BLOCKER

HETEROGENEITY BLOCKER

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:43

18

Трек SinNPunish

SinNPunish

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:50

19

Трек DeusExMachina

DeusExMachina

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:55

20

Трек Choco's Bakery

Choco's Bakery

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:20

21

Трек Burbank

Burbank

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:57

22

Трек 絆のオンパレード

絆のオンパレード

Vanguard Sound

,

赛博传媒-2064

,

夏铜子

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:33

23

Трек 絆のオンパレード (Instrumental)

絆のオンパレード (Instrumental)

Vanguard Sound

,

赛博传媒-2064

,

Polyblue

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:33

24

Трек Justice

Justice

Vanguard Sound

,

赛博传媒-2064

,

Polyblue

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:40

25

Трек Festival Memory

Festival Memory

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:58

26

Трек Eos

Eos

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:57

27

Трек Hesperus

Hesperus

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:31

28

Трек Fall

Fall

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:58

29

Трек Eucharist Aroma

Eucharist Aroma

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

2:55

30

Трек Rossum Recrisis

Rossum Recrisis

Vanguard Sound

,

Rabbit J

,

赛博传媒-2064

游戏《云图计划》原声集, Vol. 2

3:25

Информация о правообладателе: Vanguard Sound
