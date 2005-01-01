О нас

Suellen Lima

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Альбом  ·  2005

Surpreendente

#Латинская
Suellen Lima

Артист

Suellen Lima

Релиз Surpreendente

#

Название

Альбом

1

Трек Oleiro

Oleiro

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

4:35

2

Трек Surpreendente

Surpreendente

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

5:17

3

Трек Coração Angustiado

Coração Angustiado

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

4:55

4

Трек Acredite

Acredite

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

4:39

5

Трек João

João

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

1:20

6

Трек Apaixonada por Jesus

Apaixonada por Jesus

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

3:16

7

Трек Lágrimas do Coração

Lágrimas do Coração

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

5:20

8

Трек Tu És Precioso

Tu És Precioso

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

4:40

9

Трек Na Casa do Rei

Na Casa do Rei

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

5:26

10

Трек Eu Sou

Eu Sou

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

4:03

11

Трек É Poder

É Poder

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

4:27

12

Трек Para o Mundo Ouvir

Para o Mundo Ouvir

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

4:24

13

Трек Celebrando a Vida

Celebrando a Vida

Suellen Lima

,

Louvor Eterno

Surpreendente

3:49

Информация о правообладателе: Louvor Eterno
