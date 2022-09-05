О нас

aka shura

aka shura

,

BIG RUSH

Сингл  ·  2022

Sinais

Контент 18+

#Хип-хоп
aka shura

Артист

aka shura

Релиз Sinais

#

Название

Альбом

1

Трек Nova Queda

Nova Queda

aka shura

,

BIG RUSH

Sinais

1:50

2

Трек Quebra Cabeça do Amor

Quebra Cabeça do Amor

aka shura

,

BIG RUSH

Sinais

2:00

3

Трек Pilar

Pilar

aka shura

,

BIG RUSH

Sinais

1:52

Информация о правообладателе: aka shura
