Sonny Boy Williamson

Sonny Boy Williamson

Альбом  ·  1959

Down and Out Blues

#Блюз
Sonny Boy Williamson

Артист

Sonny Boy Williamson

Релиз Down and Out Blues

#

Название

Альбом

1

Трек Don't Start Me to Talkin'

Don't Start Me to Talkin'

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:38

2

Трек I Don't Know

I Don't Know

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:30

3

Трек All My Love in Vain

All My Love in Vain

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:53

4

Трек The Key (To Your Door)

The Key (To Your Door)

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

3:19

5

Трек Keep It to Yourself

Keep It to Yourself

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:54

6

Трек Dissatisfied

Dissatisfied

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:48

7

Трек Fattening Frogs for Snakes

Fattening Frogs for Snakes

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:26

8

Трек Wake Up Baby

Wake Up Baby

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

3:02

9

Трек Your Funeral and My Trial

Your Funeral and My Trial

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:34

10

Трек 99

99

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:42

11

Трек Cross My Heart

Cross My Heart

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

3:25

12

Трек Let Me Explain

Let Me Explain

Sonny Boy Williamson

Down and Out Blues

2:55

Информация о правообладателе: Vinyle Numérique
