О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Menor da 10

Menor da 10

Сингл  ·  2022

Sensações

#Хип-хоп
Menor da 10

Артист

Menor da 10

Релиз Sensações

#

Название

Альбом

1

Трек Sensações

Sensações

Menor da 10

Sensações

1:56

Информация о правообладателе: Equality In Money Rain
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Fuga Concluida
Fuga Concluida2025 · Сингл · CDX no beat
Релиз Xeque Mate
Xeque Mate2025 · Сингл · Mc Valenttim
Релиз Roleta
Roleta2024 · Сингл · MC Taz
Релиз Pensamentos do Dia a Dia
Pensamentos do Dia a Dia2024 · Сингл · 88Big
Релиз Fala Mal
Fala Mal2024 · Сингл · MC ID
Релиз Tempo
Tempo2023 · Сингл · Menor da 10
Релиз Baile Tá Lotado
Baile Tá Lotado2023 · Сингл · Menor da 10
Релиз Menor Rale
Menor Rale2023 · Сингл · Menor da 10
Релиз Repsol
Repsol2023 · Сингл · Dj Duh Andrade
Релиз Talvez Te Ligo
Talvez Te Ligo2023 · Сингл · Mc Valenttim
Релиз Rolê na Quebrada
Rolê na Quebrada2022 · Сингл · Erick da ZS
Релиз Meninos de Sampa
Meninos de Sampa2022 · Сингл · Shoke
Релиз Sensações
Sensações2022 · Сингл · Menor da 10
Релиз Viagem
Viagem2022 · Сингл · Mc Leozinho ZS
Релиз Milhão
Milhão2021 · Сингл · Kam

Похожие артисты

Menor da 10
Артист

Menor da 10

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож