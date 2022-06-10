О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Vane Ruth

Vane Ruth

Альбом  ·  2022

Essential

#Латинская
Vane Ruth

Артист

Vane Ruth

Релиз Essential

#

Название

Альбом

1

Трек Cómo Decírtelo

Cómo Decírtelo

Vane Ruth

Essential

3:20

2

Трек Bailar Bajo la Lluvia

Bailar Bajo la Lluvia

Vane Ruth

Essential

2:20

3

Трек Hablando a la Pared

Hablando a la Pared

Vane Ruth

Essential

3:32

4

Трек El Tren Pasa Solo una Vez

El Tren Pasa Solo una Vez

Vane Ruth

Essential

2:23

5

Трек Celosamente Tuya

Celosamente Tuya

Vane Ruth

Essential

2:30

6

Трек Haciendo Cuentas

Haciendo Cuentas

Vane Ruth

Essential

1:54

7

Трек Soy, Soy, Soy

Soy, Soy, Soy

Vane Ruth

Essential

2:54

8

Трек Explosiva

Explosiva

Vane Ruth

Essential

3:26

9

Трек Presa Facil

Presa Facil

Vane Ruth

Essential

2:22

10

Трек No

No

Vane Ruth

Essential

4:19

11

Трек Las Divas Nunca Se Retiran

Las Divas Nunca Se Retiran

Vane Ruth

Essential

3:06

12

Трек Yo No Elegi el Country

Yo No Elegi el Country

Vane Ruth

Essential

2:33

13

Трек Casi Lo Echaste a Perder

Casi Lo Echaste a Perder

Vane Ruth

Essential

3:13

14

Трек Buenas Rutas

Buenas Rutas

Vane Ruth

Essential

2:34

15

Трек El Poder

El Poder

Vane Ruth

Essential

2:26

16

Трек Hey, Mi Buen Amigo

Hey, Mi Buen Amigo

Vane Ruth

Essential

2:47

17

Трек El Kid de la Cuestion

El Kid de la Cuestion

Vane Ruth

Essential

3:25

18

Трек Todos

Todos

Vane Ruth

Essential

3:36

19

Трек Raices y Alas

Raices y Alas

Vane Ruth

,

Yulie Ruth

Essential

2:16

20

Трек El Cree en Mí

El Cree en Mí

Vane Ruth

Essential

4:15

21

Трек Te Amo

Te Amo

Vane Ruth

Essential

3:21

22

Трек Esperandote

Esperandote

Vane Ruth

Essential

3:33

Информация о правообладателе: CMS Music Entertainment. sob licença exclusiva de FGR Producciones.
