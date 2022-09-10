О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

!MaxGaming!

!MaxGaming!

Альбом  ·  2022

Resurgir de una Mente Presidiaria

#Рэп
!MaxGaming!

Артист

!MaxGaming!

Релиз Resurgir de una Mente Presidiaria

#

Название

Альбом

1

Трек Agua en la Oscuridad

Agua en la Oscuridad

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

2:39

2

Трек Lo Siento y por Eso Sé Que No Estoy Muerto

Lo Siento y por Eso Sé Que No Estoy Muerto

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

2:51

3

Трек Carne para el Perro

Carne para el Perro

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

3:00

4

Трек Virtud por Natalidad

Virtud por Natalidad

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

2:55

5

Трек Mérito y Voluntad

Mérito y Voluntad

!MaxGaming!

,

ElGallo

Resurgir de una Mente Presidiaria

3:11

6

Трек Agotador

Agotador

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

2:58

7

Трек Escritura Constante

Escritura Constante

!MaxGaming!

,

AuronMusic

Resurgir de una Mente Presidiaria

3:05

8

Трек Saben a Medias

Saben a Medias

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

3:38

9

Трек Y Aquí Me Tienes

Y Aquí Me Tienes

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

3:57

10

Трек Robo Cara a Cara

Robo Cara a Cara

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

2:10

11

Трек Seguimos en Pie

Seguimos en Pie

!MaxGaming!

,

EGMusic

Resurgir de una Mente Presidiaria

3:15

12

Трек Presidiario

Presidiario

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

3:14

13

Трек Frustración

Frustración

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

2:51

14

Трек Solo Dilo

Solo Dilo

!MaxGaming!

Resurgir de una Mente Presidiaria

2:46

Информация о правообладателе: MaxGStudios
Волна по релизу


