Элита Секинаева

Элита Секинаева

Альбом  ·  2021

Ирон чызг

#Фолк

3 лайка

Элита Секинаева

Артист

Элита Секинаева

Релиз Ирон чызг

#

Название

Альбом

1

Трек Амонды арфа

Амонды арфа

Элита Секинаева

,

Руслан Гаджинов

Ирон чызг

4:11

2

Трек Ирон чызг

Ирон чызг

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:18

3

Трек Сонт уарзт

Сонт уарзт

Элита Секинаева

Ирон чызг

4:06

4

Трек Хорз амбал

Хорз амбал

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:07

5

Трек Фандаг

Фандаг

Элита Секинаева

Ирон чызг

5:11

6

Трек Бор сифтарта

Бор сифтарта

Элита Секинаева

,

Руслан Гаджинов

Ирон чызг

4:47

7

Трек Сау арфыг лаппу

Сау арфыг лаппу

Элита Секинаева

Ирон чызг

4:31

8

Трек Мысын да

Мысын да

Элита Секинаева

Ирон чызг

4:01

9

Трек Уарзти уацари

Уарзти уацари

Элита Секинаева

,

Алан Царикаев

Ирон чызг

4:08

10

Трек Гурусха

Гурусха

Элита Секинаева

Ирон чызг

4:25

11

Трек Бауарзтон

Бауарзтон

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:52

12

Трек Рох да ма уад

Рох да ма уад

Элита Секинаева

,

Сухраб Будайчиев

Ирон чызг

2:48

13

Трек Сыгъдаг уарзт

Сыгъдаг уарзт

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:03

14

Трек Ма бони рада

Ма бони рада

Элита Секинаева

Ирон чызг

2:49

15

Трек День рождения

День рождения

Элита Секинаева

Ирон чызг

4:04

16

Трек Нартон симд

Нартон симд

Элита Секинаева

Ирон чызг

4:02

17

Трек Аз ама ды

Аз ама ды

Элита Секинаева

,

Рустам Джихаев

Ирон чызг

4:28

18

Трек Амонды суадон

Амонды суадон

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:03

19

Трек Дзирасга

Дзирасга

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:18

20

Трек Зарда уарзы

Зарда уарзы

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:15

21

Трек О ме стъалу

О ме стъалу

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:27

22

Трек Да сорат

Да сорат

Элита Секинаева

,

Сухраб Будайчиев

Ирон чызг

3:48

23

Трек Ма царди нива

Ма царди нива

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:23

24

Трек Задалески нана

Задалески нана

Элита Секинаева

Ирон чызг

5:12

25

Трек Ма къонайы цахарта

Ма къонайы цахарта

Элита Секинаева

Ирон чызг

3:41

26

Трек Играй гармонь

Играй гармонь

Элита Секинаева

,

Альбина Секинаева

Ирон чызг

4:28

Информация о правообладателе: TSUKICh_corporation
