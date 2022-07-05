О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: sermistico
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Plugs For Liv
Plugs For Liv2024 · Сингл · sermistico
Релиз Obrigado, Rap!
Obrigado, Rap!2023 · Сингл · sermistico
Релиз Miedo
Miedo2023 · Сингл · sermistico
Релиз Afraid
Afraid2023 · Сингл · sermistico
Релиз Quebrada
Quebrada2023 · Сингл · sermistico
Релиз Jamas
Jamas2023 · Сингл · sermistico
Релиз Fui Otário?
Fui Otário?2023 · Сингл · sermistico
Релиз Ela Volta?
Ela Volta?2023 · Сингл · chadlb
Релиз Em Sp Tem Cigarro
Em Sp Tem Cigarro2023 · Сингл · sermistico
Релиз Te Agradeço, Roça Studios!
Te Agradeço, Roça Studios!2023 · Альбом · sermistico
Релиз Nalua (Speed-Up)
Nalua (Speed-Up)2023 · Сингл · sermistico
Релиз Roça Studios (Speed-Up)
Roça Studios (Speed-Up)2023 · Сингл · sermistico
Релиз Ódio (Freestyle 2021)
Ódio (Freestyle 2021)2023 · Сингл · sermistico
Релиз Eu Não Tô Bem
Eu Não Tô Bem2023 · Сингл · sermistico
Релиз Juros
Juros2022 · Сингл · dus71in
Релиз Base (Quinto Andar)
Base (Quinto Andar)2022 · Сингл · Pê Costi
Релиз Profeta Et Sermistico
Profeta Et Sermistico2022 · Альбом · sermistico
Релиз Futuro
Futuro2022 · Сингл · sermistico
Релиз Demônios
Demônios2022 · Сингл · sermistico
Релиз Periferia (Eu Sei)
Periferia (Eu Sei)2022 · Сингл · sermistico

Похожие артисты

sermistico
Артист

sermistico

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож