Информация о правообладателе: Xtra Large Music
Волна по релизу
Релиз 万字情诗
万字情诗2023 · Сингл · JMJ
Релиз ROG: New Kings 1
ROG: New Kings 12021 · Сингл · JMJ
Релиз ROG: New Kings 2
ROG: New Kings 22021 · Сингл · JMJ
Релиз Riddim Of The Gods (Dancehall Edition)
Riddim Of The Gods (Dancehall Edition)2019 · Альбом · JMJ
Релиз Riddim of the Gods (Afrobeats Edition)
Riddim of the Gods (Afrobeats Edition)2019 · Сингл · JMJ
Релиз Riddim of the Gods (Big League Edition)
Riddim of the Gods (Big League Edition)2019 · Сингл · JMJ
Релиз Riddim Of The Gods (HipHop)
Riddim Of The Gods (HipHop)2019 · Альбом · JMJ
Релиз Riddim Of The Gods (Diva's Edition)
Riddim Of The Gods (Diva's Edition)2019 · Альбом · JMJ
Релиз Gang Bang
Gang Bang2019 · Сингл · JMJ
Релиз Fue Esa Noche (Radio Edit)
Fue Esa Noche (Radio Edit)2013 · Сингл · JMJ

JMJ
JMJ

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож