Do$ Du Muni

Do$ Du Muni

Альбом  ·  2022

Campus Invasion: The Mixtape

Контент 18+

#Хип-хоп
Do$ Du Muni

Артист

Do$ Du Muni

Релиз Campus Invasion: The Mixtape

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Do$ Du Muni

Campus Invasion: The Mixtape

0:53

2

Трек All That

All That

Do$ Du Muni

,

Willie Cooper

,

Kena Love

,

Hough

,

Heist

,

Xahwanoka

Campus Invasion: The Mixtape

3:03

3

Трек Gettin' it

Gettin' it

Do$ Du Muni

,

Heist

,

Hough

Campus Invasion: The Mixtape

4:16

4

Трек Truthfully

Truthfully

Do$ Du Muni

,

Willie Cooper

,

Melz

,

Heist

Campus Invasion: The Mixtape

3:29

5

Трек Flashin'

Flashin'

Do$ Du Muni

,

Kena Love

,

Melz

,

Heist

Campus Invasion: The Mixtape

3:45

6

Трек Finer Thangs

Finer Thangs

Do$ Du Muni

,

Kena Love

,

Po

,

Heist

Campus Invasion: The Mixtape

4:11

7

Трек Fuxwitchu

Fuxwitchu

Do$ Du Muni

,

Melz

,

Sasha

,

Willie Cooper

,

Heist

Campus Invasion: The Mixtape

5:37

8

Трек Teach U How to Shine

Teach U How to Shine

Do$ Du Muni

,

Heist

Campus Invasion: The Mixtape

5:49

9

Трек I'm Cold

I'm Cold

Do$ Du Muni

,

Kena Love

,

Xahwanoka

Campus Invasion: The Mixtape

2:42

10

Трек Brooklyn Boy

Brooklyn Boy

Do$ Du Muni

,

Melz

,

Heist

,

Mannie

Campus Invasion: The Mixtape

4:21

11

Трек Gametime

Gametime

Do$ Du Muni

,

Xahwanoka

Campus Invasion: The Mixtape

2:38

12

Трек Pain

Pain

Do$ Du Muni

,

Willie Cooper

,

Melz

,

Heist

Campus Invasion: The Mixtape

5:31

13

Трек Crazy

Crazy

Do$ Du Muni

,

Melz

Campus Invasion: The Mixtape

2:40

14

Трек Feel 4 Life

Feel 4 Life

Do$ Du Muni

,

Po

,

Xahwanoka

,

J3RMS

Campus Invasion: The Mixtape

4:10

15

Трек Show Em'

Show Em'

Do$ Du Muni

Campus Invasion: The Mixtape

5:24

16

Трек Drunk Luv

Drunk Luv

Do$ Du Muni

,

Heist

Campus Invasion: The Mixtape

4:15

17

Трек Rock to tha Beat

Rock to tha Beat

Do$ Du Muni

,

Frankie Baby

,

Heist

,

Melz

,

Ceejay

,

Po

Campus Invasion: The Mixtape

4:32

Информация о правообладателе: Pass N' Fly Records
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Похожие альбомы

Похожие артисты

