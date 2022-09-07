О нас

Информация о правообладателе: Chris King
Волна по релизу
Другие альбомы артиста

Релиз Black Lace
Black Lace2024 · Сингл · Chris King
Релиз Purple Lean
Purple Lean2024 · Сингл · Kaaron JC
Релиз Ny City
Ny City2022 · Сингл · Santi Valencia
Релиз Gradual Decay
Gradual Decay2022 · Альбом · Chris King
Релиз BLE$$ YOU
BLE$$ YOU2020 · Альбом · Chris King
Релиз Good Fellas
Good Fellas2020 · Сингл · Gio
Релиз Lone Rats
Lone Rats2019 · Альбом · Chris King
Релиз Roll with the Winners
Roll with the Winners2019 · Сингл · Chris King
Релиз SNOT THE WORLD
SNOT THE WORLD2018 · Альбом · Chris King
Релиз Modern Day Mozart
Modern Day Mozart2018 · Альбом · Chris King
Релиз BOOL (feat. Trippie Redd, Mozzy, YG)
BOOL (feat. Trippie Redd, Mozzy, YG)2018 · Сингл · Chris King
Релиз Leonardo Di'Trappio
Leonardo Di'Trappio2017 · Альбом · Chris King
Релиз Animal
Animal2016 · Альбом · Chris King
Релиз 1983
19832013 · Альбом · Chris King
Релиз Rail Transit
Rail Transit2008 · Сингл · Chris King
Релиз Walker with his Head Down
Walker with his Head Down2007 · Альбом · Lij

