О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: SFEROOM DISTRIBUTION
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз РЭПЕРОК
РЭПЕРОК2025 · Сингл · Persych
Релиз ТВЕРКАЙ
ТВЕРКАЙ2025 · Сингл · Persych
Релиз НЕ ПОМНЮ
НЕ ПОМНЮ2025 · Сингл · Persych
Релиз Новогодняя
Новогодняя2024 · Сингл · Persych
Релиз ХОМЯК
ХОМЯК2024 · Сингл · WinterWave
Релиз RUSSIAN KVAS
RUSSIAN KVAS2024 · Сингл · thisgordeeva
Релиз 18
182024 · Сингл · ЯКОРЪ
Релиз МНОГО РАБОТАЛ
МНОГО РАБОТАЛ2024 · Сингл · Persych
Релиз CRUSH TEST
CRUSH TEST2024 · Сингл · Dozhd_v_makondo
Релиз LOVE STORY
LOVE STORY2024 · Сингл · Persych
Релиз BITCOIN
BITCOIN2023 · Сингл · Persych
Релиз NUMBER ONE
NUMBER ONE2023 · Сингл · Dozhd_v_makondo
Релиз I’m Far Away (Prod. by Smetanabeat)
I’m Far Away (Prod. by Smetanabeat)2022 · Сингл · Persych
Релиз Было лучше
Было лучше2022 · Сингл · Persych
Релиз NEW GAME 2022
NEW GAME 20222022 · Альбом · Persych
Релиз CHANGED (Prod. by KLONESY)
CHANGED (Prod. by KLONESY)2022 · Сингл · Persych
Релиз Luri
Luri2021 · Сингл · Persych

Похожие артисты

Persych
Артист

Persych

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож