David Simpson

David Simpson

Альбом  ·  2022

Lunar Wolf

#Электроника
David Simpson

Артист

David Simpson

Релиз Lunar Wolf

#

Название

Альбом

1

Трек Prisoner Shaded

Prisoner Shaded

David Simpson

Lunar Wolf

1:53

2

Трек Pretervection Spark

Pretervection Spark

David Simpson

Lunar Wolf

2:04

3

Трек Perlustrate Parked

Perlustrate Parked

David Simpson

Lunar Wolf

1:55

4

Трек Settled Descend

Settled Descend

David Simpson

Lunar Wolf

1:44

5

Трек Deviations

Deviations

David Simpson

Lunar Wolf

2:01

6

Трек Mewl Scream

Mewl Scream

David Simpson

Lunar Wolf

1:57

7

Трек Yellowed

Yellowed

David Simpson

Lunar Wolf

2:00

8

Трек Expressed

Expressed

David Simpson

Lunar Wolf

2:24

9

Трек Arrange

Arrange

David Simpson

Lunar Wolf

1:56

10

Трек Saturday

Saturday

David Simpson

Lunar Wolf

1:47

11

Трек Able-bodism Low

Able-bodism Low

David Simpson

Lunar Wolf

2:02

12

Трек Projectiles

Projectiles

David Simpson

Lunar Wolf

1:50

13

Трек Order

Order

David Simpson

Lunar Wolf

2:03

14

Трек Mechanically

Mechanically

David Simpson

Lunar Wolf

2:01

15

Трек Bag Ditty Bag

Bag Ditty Bag

David Simpson

Lunar Wolf

1:56

16

Трек Smoke Detector Kerosene Heater

Smoke Detector Kerosene Heater

David Simpson

Lunar Wolf

1:33

17

Трек Crawled

Crawled

David Simpson

Lunar Wolf

1:37

18

Трек Cares Hunt

Cares Hunt

David Simpson

Lunar Wolf

1:52

Информация о правообладателе: David Simpson
