Информация о правообладателе: Maria Abashidze
Сингл · 2022
Asemoon Az to Delkhoram (Mbr)
Gyuli Çkimi (Acoustic)2025 · Сингл · Maria Abashidze
Chkim Baghis2024 · Сингл · Maria Abashidze
Ena Tkbilo Bulbulo2023 · Сингл · Maria Abashidze
Mele Si Do Mole Ma2023 · Сингл · Maria Abashidze
Si Ma So Ggora (Acoustic)2023 · Сингл · Maria Abashidze
Sarpi Do Hopa2023 · Сингл · Maria Abashidze
So Rek?2022 · Сингл · Maria Abashidze
Patara Gogo (Mbr)2022 · Сингл · Maria Abashidze
Asemoon Az to Delkhoram (Mbr)2022 · Сингл · Maria Abashidze
Tsira (Mbr)2022 · Сингл · Maria Abashidze
Daukarit2022 · Сингл · Maria Abashidze
Nani Nani Nani Lazuri (Mbr)2022 · Сингл · Maria Abashidze
Acharuli (Mbr Remix)2022 · Сингл · Maria Abashidze
Sopez Gulur (Acoustic)2021 · Сингл · Maria Abashidze
Skan Golua2021 · Сингл · Khatuna Abashidze
Tsira2021 · Сингл · Maria Abashidze
Skvami Tsira2021 · Сингл · Maria Abashidze