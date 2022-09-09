О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

KEVIN TRAPP

KEVIN TRAPP

Сингл  ·  2022

Venom

#Хип-хоп
KEVIN TRAPP

Артист

KEVIN TRAPP

Релиз Venom

#

Название

Альбом

1

Трек Venom

Venom

KEVIN TRAPP

Venom

2:12

Информация о правообладателе: KEVIN TRAPP
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Буду делать рэп
Буду делать рэп2024 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Сердце атамана
Сердце атамана2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Venom
Venom2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Старый район
Старый район2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Холодный дождь
Холодный дождь2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Любишь снег
Любишь снег2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Крутим
Крутим2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Заболел
Заболел2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз На первом
На первом2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Teleport
Teleport2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Новогодняя
Новогодняя2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Маньяк
Маньяк2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Караты
Караты2022 · Сингл · KEVIN TRAPP
Релиз Залипаю на заднем
Залипаю на заднем2022 · Сингл · KEVIN TRAPP

Похожие артисты

KEVIN TRAPP
Артист

KEVIN TRAPP

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож