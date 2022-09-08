О нас

Sanjana Ravte

,

Shiva Dighe

,

Roshan Ravte

Сингл  ·  2022

Govarin Pori Patvali

#Поп
Релиз Govarin Pori Patvali

#

Название

Альбом

1

Трек Govarin Pori Patvali

Govarin Pori Patvali

Shiva Dighe

,

Roshan Ravte

,

Sanjana Ravte

Govarin Pori Patvali

4:55

Информация о правообладателе: Adivasi Music Town
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Shiti Marali Chan
Shiti Marali Chan2023 · Сингл · Mahesh Umbarsada
Релиз Tujha Majha Jam Kadhi Sang Mala
Tujha Majha Jam Kadhi Sang Mala2023 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Milaya Aalu Yaar
Milaya Aalu Yaar2023 · Сингл · Ashwini Ghute
Релиз Fakt Tarpa
Fakt Tarpa2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Yaad Tujhi Yey R
Yaad Tujhi Yey R2023 · Сингл · Sagar Kurhade
Релиз Dhadkan Tarpa
Dhadkan Tarpa2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Lover Tarpa
Lover Tarpa2023 · Сингл · Darshana Zirva
Релиз Lagin Maitrini Cha G
Lagin Maitrini Cha G2023 · Сингл · Darshana Zirva
Релиз Pahapaha Porincha Nakhara
Pahapaha Porincha Nakhara2023 · Сингл · Suniel Sumda
Релиз Hirvya Ranat
Hirvya Ranat2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Milay Ijo
Milay Ijo2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Kaal Kes Bhur Dol Maitara
Kaal Kes Bhur Dol Maitara2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Lagnat Itam Aala
Lagnat Itam Aala2023 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Pori Yetesh Kay Nay G Ozher Gavala
Pori Yetesh Kay Nay G Ozher Gavala2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Bhetayl Yeshil Ka
Bhetayl Yeshil Ka2023 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Chal Na Pori Dongar Dari
Chal Na Pori Dongar Dari2022 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Navratri Pori Navratri
Navratri Pori Navratri2022 · Сингл · Sanjana Ravte
Релиз Me Hu Govari Na Tu Hu Govari
Me Hu Govari Na Tu Hu Govari2022 · Сингл · Sandip Davare
Релиз Sakhal Sonyachi
Sakhal Sonyachi2022 · Сингл · Roshan Ravte
Релиз Govarin Pori Patvali
Govarin Pori Patvali2022 · Сингл · Sanjana Ravte

Похожие артисты

