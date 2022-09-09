О нас

Информация о правообладателе: Deepak Dadu
Волна по релизу

Релиз Teri Jay Ho Ganesh
Teri Jay Ho Ganesh2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз devghar Se Bhola Gayab
devghar Se Bhola Gayab2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз Bawale Lagela E Baba
Bawale Lagela E Baba2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз Bhai Tera Birthday
Bhai Tera Birthday2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз MAA SOYE BHAG JAGA DENA DEEPAK PATEL
MAA SOYE BHAG JAGA DENA DEEPAK PATEL2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз MAIYA CHADHI KE AYILI HO
MAIYA CHADHI KE AYILI HO2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз Malin Bahina
Malin Bahina2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз Pahile Khos Le Paijaama Fir Hila De Aefni Gaama
Pahile Khos Le Paijaama Fir Hila De Aefni Gaama2023 · Сингл · Deepak Patel
Релиз Dil Ke Bank
Dil Ke Bank2022 · Сингл · Sudhir Pandey
Релиз Kab Aubai
Kab Aubai2022 · Сингл · Sudhir Pandey
Релиз Pyar Hoiga
Pyar Hoiga2022 · Сингл · Deepak Patel
Релиз Dhol Mandar
Dhol Mandar2022 · Сингл · Preeti Payal
Релиз Rangadar Ke Pyar
Rangadar Ke Pyar2022 · Альбом · Prince Premi
Релиз Sunar lage Mai Ke Muratiya
Sunar lage Mai Ke Muratiya2021 · Альбом · Deepak Patel
Релиз Aaja Sherawali
Aaja Sherawali2021 · Альбом · Deepak Patel
Релиз Mere Bhole Baba
Mere Bhole Baba2021 · Альбом · Deepak Patel
Релиз Bedapar Laga Diya
Bedapar Laga Diya2021 · Альбом · Deepak Patel
Релиз 5 Minut Me Ho Jaibu Thanda
5 Minut Me Ho Jaibu Thanda2021 · Альбом · Antra Singh Priyanka

Deepak Patel
Артист

Deepak Patel

