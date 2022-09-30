О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Young X

Young X

Альбом  ·  2022

A KNGS Ransom

Контент 18+

#Хип-хоп

1 лайк

Young X

Артист

Young X

Релиз A KNGS Ransom

#

Название

Альбом

1

Трек Jagged Little Thrills

Jagged Little Thrills

Young X

A KNGS Ransom

3:49

2

Трек Knight Ryder

Knight Ryder

Young X

A KNGS Ransom

4:22

3

Трек I Don't Play

I Don't Play

Young X

A KNGS Ransom

3:22

4

Трек Rock Solid

Rock Solid

Young X

A KNGS Ransom

3:45

5

Трек Love to Call

Love to Call

Young X

A KNGS Ransom

4:23

6

Трек Heaux

Heaux

Young X

,

Bali Baby

A KNGS Ransom

2:54

7

Трек Brown Liquor, Brown Eyes

Brown Liquor, Brown Eyes

Young X

A KNGS Ransom

3:15

8

Трек Even Know

Even Know

Young X

,

BIGBABYGUCCI

A KNGS Ransom

3:14

9

Трек Caped Crusader

Caped Crusader

Young X

A KNGS Ransom

3:40

10

Трек Deep

Deep

Young X

,

BIG 600

A KNGS Ransom

3:12

11

Трек Thumb'n

Thumb'n

Young X

,

The Game

A KNGS Ransom

3:15

12

Трек Hot Streak

Hot Streak

Young X

,

Atg Duke

A KNGS Ransom

4:14

13

Трек Two Lines Thru My S's

Two Lines Thru My S's

Young X

A KNGS Ransom

4:03

14

Трек Coyote Ugly

Coyote Ugly

Young X

A KNGS Ransom

3:38

15

Трек Girlfriends

Girlfriends

Young X

,

Chelsea Pastel

A KNGS Ransom

3:22

16

Трек Pu$$Y Rules the World

Pu$$Y Rules the World

Young X

,

Lena

A KNGS Ransom

2:59

17

Трек Or Something

Or Something

Young X

,

Geoxpress

A KNGS Ransom

4:05

18

Трек Juggernauts

Juggernauts

Young X

A KNGS Ransom

3:13

19

Трек Ballad of a Slow Burner

Ballad of a Slow Burner

Young X

,

Bill Spliff

A KNGS Ransom

3:46

20

Трек Fun II Nite

Fun II Nite

Young X

,

Dray Solis

A KNGS Ransom

3:33

21

Трек Ferris Wheel

Ferris Wheel

Young X

A KNGS Ransom

4:11

22

Трек Rolee Doesn't Tick

Rolee Doesn't Tick

Young X

A KNGS Ransom

4:11

Информация о правообладателе: MidSouth Muzik LLC
