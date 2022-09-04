О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Das shizzophrene Ungeheuer

Das shizzophrene Ungeheuer

Альбом  ·  2022

III D.K. HeARTworkS

Контент 18+

#Хип-хоп
Das shizzophrene Ungeheuer

Артист

Das shizzophrene Ungeheuer

Релиз III D.K. HeARTworkS

#

Название

Альбом

1

Трек Statement

Statement

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

3:37

2

Трек Kontrovers

Kontrovers

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

2:56

3

Трек Provision Para Victimas

Provision Para Victimas

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

4:07

4

Трек Personenkontrolle

Personenkontrolle

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

3:51

5

Трек 911

911

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

1:19

6

Трек 6ex

6ex

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

1:44

7

Трек 1312 Exi

1312 Exi

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

2:44

8

Трек En El Juego De La Vida

En El Juego De La Vida

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

3:02

9

Трек Criminal Voices

Criminal Voices

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

3:40

10

Трек The Coin

The Coin

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

3:27

11

Трек Caza De Schnitzel

Caza De Schnitzel

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

2:46

12

Трек Gift from the Hood

Gift from the Hood

Das shizzophrene Ungeheuer

III D.K. HeARTworkS

3:06

Информация о правообладателе: Biotoxic
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Find in (Akustik Version)
Find in (Akustik Version)2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз AlzheimerreimeMEISTER
AlzheimerreimeMEISTER2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Harlekin Extrem
Harlekin Extrem2023 · Альбом · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз #Cannabiss
#Cannabiss2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз #Eggstein
#Eggstein2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз #Projekt Online
#Projekt Online2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз #Ddose
#Ddose2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Mmilli
Mmilli2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Ggjohe
Ggjohe2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз MM Eine Kette
MM Eine Kette2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Uünter Bücks
Uünter Bücks2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Bborder Line
Bborder Line2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Holder Die Polder Schulterpolster
Holder Die Polder Schulterpolster2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Over200bars
Over200bars2023 · Альбом · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Fürst Fürchterich
Fürst Fürchterich2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Online Telegram Mit Sa(H)Ne
Online Telegram Mit Sa(H)Ne2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Online Telegram Mit Bussi
Online Telegram Mit Bussi2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Online Telegramm Beichte
Online Telegramm Beichte2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Online Telegramm Crack
Online Telegramm Crack2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer
Релиз Red List (Akustik Version)
Red List (Akustik Version)2023 · Сингл · Das shizzophrene Ungeheuer

Похожие альбомы

Релиз Classic Beat
Classic Beat2017 · Альбом · Jonathan Beats
Релиз Ashes On The Fire (attack on Titan)
Ashes On The Fire (attack on Titan)2023 · Сингл · Bakrou
Релиз Хит легендарный
Хит легендарный2023 · Сингл · TW1NER
Релиз Voltage Lullaby
Voltage Lullaby2024 · Альбом · Dark Electro
Релиз Битники берут билет в один конец
Битники берут билет в один конец2023 · Сингл · Sexcellent
Релиз Fake as Fuck
Fake as Fuck2023 · Сингл · Dana Dentata
Релиз Тот самый
Тот самый2023 · Сингл · Kaverin
Релиз Voids II
Voids II2019 · Альбом · Various Artists
Релиз Endless Way
Endless Way2023 · Альбом · Dead Nation
Релиз Simplifikasi Komplikasi
Simplifikasi Komplikasi2025 · Сингл · 888
Релиз Monster
Monster2021 · Сингл · FanEOne
Релиз Fog of War
Fog of War2022 · Сингл · Exxentric

Похожие артисты

Das shizzophrene Ungeheuer
Артист

Das shizzophrene Ungeheuer

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож