VP-CAO

VP-CAO

Альбом  ·  2021

Verloren Perkamenten

Контент 18+

#Хип-хоп
VP-CAO

Артист

VP-CAO

Релиз Verloren Perkamenten

#

Название

Альбом

1

Трек Morpheus

Morpheus

VP-CAO

Verloren Perkamenten

4:04

2

Трек Metaforische Vuurstorm

Metaforische Vuurstorm

VP-CAO

,

Neflem

Verloren Perkamenten

4:35

3

Трек Cranium Kraker

Cranium Kraker

VP-CAO

Verloren Perkamenten

2:23

4

Трек Fake Rappers

Fake Rappers

VP-CAO

Verloren Perkamenten

3:33

5

Трек Verbal Combat

Verbal Combat

VP-CAO

,

Kid Fade

Verloren Perkamenten

2:19

6

Трек Lock and Load

Lock and Load

VP-CAO

,

Kid Fade

Verloren Perkamenten

2:52

7

Трек Prescriptions

Prescriptions

VP-CAO

,

Kid Fade

Verloren Perkamenten

2:36

8

Трек Club Banger

Club Banger

VP-CAO

Verloren Perkamenten

3:24

9

Трек Apeshit Bars 2.0

Apeshit Bars 2.0

VP-CAO

Verloren Perkamenten

8:44

10

Трек Apeshit Bars

Apeshit Bars

VP-CAO

Verloren Perkamenten

23:18

11

Трек Hermetische Transformatie

Hermetische Transformatie

VP-CAO

Verloren Perkamenten

3:15

12

Трек 9 Dimensionale Ripper

9 Dimensionale Ripper

VP-CAO

Verloren Perkamenten

3:36

13

Трек MC's in 1996

MC's in 1996

VP-CAO

,

Iambitiouz

Verloren Perkamenten

3:12

14

Трек Shine On

Shine On

VP-CAO

,

Don Stacks

Verloren Perkamenten

2:57

15

Трек Onorthodox Remix

Onorthodox Remix

VP-CAO

Verloren Perkamenten

3:22

16

Трек Fatalistisch

Fatalistisch

VP-CAO

Verloren Perkamenten

2:54

17

Трек Revolución

Revolución

VP-CAO

,

Dsf

Verloren Perkamenten

3:06

18

Трек Dedicatie

Dedicatie

VP-CAO

,

Iambitiouz

Verloren Perkamenten

3:54

19

Трек Oude Orde

Oude Orde

VP-CAO

Verloren Perkamenten

2:50

20

Трек Hiphop Is Terug

Hiphop Is Terug

VP-CAO

Verloren Perkamenten

3:14

21

Трек 00777

00777

VP-CAO

Verloren Perkamenten

2:27

Информация о правообладателе: VP-CAO
