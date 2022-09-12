О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

musaafir

musaafir

Сингл  ·  2022

Mood Swings

#Хип-хоп
musaafir

Артист

musaafir

Релиз Mood Swings

#

Название

Альбом

1

Трек Mood Swings

Mood Swings

musaafir

Mood Swings

3:25

Информация о правообладателе: musaafir
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Chehra Mera
Chehra Mera2025 · Сингл · musaafir
Релиз Kho Jayegi
Kho Jayegi2024 · Сингл · musaafir
Релиз Tu Aasman Mera
Tu Aasman Mera2024 · Сингл · PINNOCIO
Релиз Khabar
Khabar2023 · Сингл · Zeus X Crona
Релиз I Know
I Know2023 · Сингл · musaafir
Релиз Zakhm
Zakhm2023 · Сингл · musaafir
Релиз Voice Notes
Voice Notes2022 · Сингл · R Rajput
Релиз FALLING FOR YOU
FALLING FOR YOU2022 · Сингл · Ishh
Релиз Mood Swings
Mood Swings2022 · Сингл · musaafir
Релиз Kehte Rahe Tum
Kehte Rahe Tum2022 · Сингл · musaafir
Релиз Awkward
Awkward2022 · Сингл · musaafir
Релиз Khwab Jaisi
Khwab Jaisi2022 · Сингл · Sparsh

Похожие альбомы

Релиз Импульсы
Импульсы2017 · Альбом · Юля Шатунова
Релиз Брат за брата - За кадром
Брат за брата - За кадром2023 · Альбом · Various Artists
Релиз А город спит
А город спит2023 · Сингл · Ласковый май
Релиз Учитель мой
Учитель мой2023 · Альбом · Семён Розов
Релиз Слушай ласковый май
Слушай ласковый май2023 · Альбом · Илья Гусев
Релиз Лето
Лето2021 · Альбом · Юля Шатунова
Релиз Хозяйка весна
Хозяйка весна2022 · Сингл · Юля Шатунова
Релиз Тихо Падает Дождь
Тихо Падает Дождь2020 · Альбом · Igor Marx
Релиз Счастье
Счастье2022 · Альбом · Юля Шатунова
Релиз Ангел
Ангел2022 · Сингл · Igor Marx
Релиз Ушла от нас любовь
Ушла от нас любовь2024 · Сингл · Аль Хоон
Релиз Вечернее кафе
Вечернее кафе2023 · Сингл · СЕРГЕЙ СЕРКОВ

Похожие артисты

musaafir
Артист

musaafir

Armine Simonyan
Артист

Armine Simonyan

Ramazan İşgüzar
Артист

Ramazan İşgüzar

Anchok
Артист

Anchok

Aram Serhad
Артист

Aram Serhad

Arthur Grigoryan
Артист

Arthur Grigoryan

Armen Darbinyan
Артист

Armen Darbinyan

Armenchik & Arman Hovhannisyan
Артист

Armenchik & Arman Hovhannisyan

Гор Шаумян
Артист

Гор Шаумян

Sevak Poghosyan
Артист

Sevak Poghosyan

Kovskaya
Артист

Kovskaya

Ani Lupe
Артист

Ani Lupe

Джейхун Гусейнов
Артист

Джейхун Гусейнов