Пневмослон

Пневмослон

Альбом  ·  2022

В душе не ебу

Контент 18+

#Русский рок#Рок

514 лайков

Пневмослон

Артист

Пневмослон

Релиз В душе не ебу

#

Название

Альбом

1

Трек Жора наращивает массу

Жора наращивает массу

Пневмослон

В душе не ебу

3:00

2

Трек Что ни день, то поебень

Что ни день, то поебень

Пневмослон

В душе не ебу

2:31

3

Трек А мне похуй не на всё

А мне похуй не на всё

Пневмослон

В душе не ебу

2:17

4

Трек Страшный вес

Страшный вес

Пневмослон

В душе не ебу

2:32

5

Трек Эффективная работа

Эффективная работа

Пневмослон

В душе не ебу

2:29

6

Трек Друзья

Друзья

Пневмослон

В душе не ебу

2:19

7

Трек Алкоман

Алкоман

Пневмослон

В душе не ебу

2:28

8

Трек Подводница

Подводница

Пневмослон

В душе не ебу

2:30

Информация о правообладателе: ПНЕВМОСЛОН
