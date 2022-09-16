Информация о правообладателе: ПНЕВМОСЛОН
Альбом · 2022
В душе не ебу
Контент 18+
Другие альбомы артиста
Шесть2024 · Альбом · Пневмослон
Полегче2023 · Альбом · Пневмослон
Потяжелее2023 · Альбом · Пневмослон
Предварительные ласки2023 · Альбом · Пневмослон
Бабушка2023 · Альбом · Пневмослон
Бетономешалка2023 · Сингл · Пневмослон
Одинокие люди2021 · Альбом · Пневмослон
Запутай след2021 · Альбом · Пневмослон
Выборы В Дурке2021 · Сингл · Пневмослон
Думаю на шаг вперёд2021 · Сингл · Пневмослон
Блядь2021 · Сингл · Пневмослон
Добрая Девочка (Женский Вокал)2021 · Сингл · Пневмослон
Зуб Известного Человека2019 · Альбом · Пневмослон
Контрэволюция Ч.12019 · Альбом · Пневмослон
Контрэволюция Ч.22019 · Альбом · Пневмослон
Уже пять минут как весело2017 · Сингл · Пневмослон