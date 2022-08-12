О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Edie

Edie

Сингл  ·  2022

Periwinkle Blue

#Рок
Edie

Артист

Edie

Релиз Periwinkle Blue

#

Название

Альбом

1

Трек Periwinkle Blue

Periwinkle Blue

Edie

Periwinkle Blue

3:07

Информация о правообладателе: edie
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mesma Mina (Same Girl)
Mesma Mina (Same Girl)2025 · Сингл · Edie
Релиз Girl’s Girl
Girl’s Girl2025 · Сингл · Edie
Релиз Bleed
Bleed2025 · Сингл · Edie
Релиз Semeadura
Semeadura2024 · Сингл · Edie
Релиз Caminhos
Caminhos2024 · Сингл · atitude consciente
Релиз Dinheiro
Dinheiro2024 · Сингл · Edie
Релиз Conspiração
Conspiração2023 · Сингл · Lauren Priscila
Релиз O Alvo É Sempre Preto
O Alvo É Sempre Preto2023 · Сингл · Edie
Релиз Especialistas
Especialistas2023 · Сингл · Edie
Релиз Motel
Motel2023 · Сингл · M7EL
Релиз Caminhando no Deserto
Caminhando no Deserto2023 · Сингл · Raphael Lima
Релиз Todo Homem Tem Um Sonho
Todo Homem Tem Um Sonho2023 · Сингл · Thiagão
Релиз Camera Lenta
Camera Lenta2022 · Сингл · M7EL
Релиз Periwinkle Blue
Periwinkle Blue2022 · Сингл · Edie
Релиз Ganhar o Mundo e Perder a Alma
Ganhar o Mundo e Perder a Alma2021 · Альбом · Edie
Релиз Dó Ré Mi
Dó Ré Mi2021 · Сингл · Edie
Релиз Rei Leão
Rei Leão2020 · Сингл · Edie

Похожие артисты

Edie
Артист

Edie

Sambo
Артист

Sambo

Sinsemilia
Артист

Sinsemilia

Orange Band
Артист

Orange Band

EXTRALISCIO
Артист

EXTRALISCIO

Shuga
Артист

Shuga

Cholo Valderrama
Артист

Cholo Valderrama

Herencia de Timbiquí
Артист

Herencia de Timbiquí

K4G
Артист

K4G

Geovana
Артист

Geovana

Los Canos
Артист

Los Canos

Cynthia Montaño
Артист

Cynthia Montaño

Sandoval
Артист

Sandoval