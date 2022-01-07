О нас

Sonny Rollins

Sonny Rollins

Альбом  ·  2022

Anthology 2022

#Джаз
Sonny Rollins

Артист

Sonny Rollins

Релиз Anthology 2022

#

Название

Альбом

1

Трек The Night Has a Thousand Eyes (Remastered 2015)

The Night Has a Thousand Eyes (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

9:10

2

Трек The House I Live In (Remastered 2016)

The House I Live In (Remastered 2016)

Sonny Rollins

Anthology 2022

9:22

3

Трек Till There Was You (Remastered 2016)

Till There Was You (Remastered 2016)

Sonny Rollins

Anthology 2022

4:57

4

Трек Blue 7 (Remastered 2017)

Blue 7 (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

11:15

5

Трек There Is No Greater Love (Remastered 2017)

There Is No Greater Love (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

5:15

6

Трек Mangos (Remastered 2017)

Mangos (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

5:32

7

Трек B. Quick (Remastered 2017)

B. Quick (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

9:11

8

Трек Grand Street (Remastered 2021)

Grand Street (Remastered 2021)

Sonny Rollins

Anthology 2022

5:55

9

Трек Reflections (Remastered 2018)

Reflections (Remastered 2018)

Sonny Rollins

Anthology 2022

7:01

10

Трек Kiss and Run (Remastered 2018)

Kiss and Run (Remastered 2018)

Sonny Rollins

Anthology 2022

7:08

11

Трек There's No Business Like Show Business (Remastered 2019)

There's No Business Like Show Business (Remastered 2019)

Sonny Rollins

Anthology 2022

6:19

12

Трек You Are My Lucky Star (Remastered 2015)

You Are My Lucky Star (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

3:45

13

Трек Tenor Madness (Remastered 2021)

Tenor Madness (Remastered 2021)

Sonny Rollins Quartet

Anthology 2022

12:16

14

Трек Body & Soul (Remastered 2021)

Body & Soul (Remastered 2021)

Sonny Rollins

Anthology 2022

4:19

15

Трек Without a Song (Remastered)

Without a Song (Remastered)

Sonny Rollins

Anthology 2022

7:24

16

Трек Oléo (Remastered 2015)

Oléo (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

25:24

17

Трек Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody (Remastered)

Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody (Remastered)

Sonny Rollins

Anthology 2022

4:51

18

Трек Silk 'N' Satin (Remastered 2015)

Silk 'N' Satin (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

3:57

19

Трек In A Sentimental Mood (Remastered 2021)

In A Sentimental Mood (Remastered 2021)

Sonny Rollins and the Modern Jazz Quartet

Anthology 2022

3:18

20

Трек Wonderful! Wonderful! (Remastered 2015)

Wonderful! Wonderful! (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

5:58

21

Трек Someday I'll Find You (Remastered 2017)

Someday I'll Find You (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

4:37

22

Трек You Don't Know What Love Is (Remastered 2017)

You Don't Know What Love Is (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

6:27

23

Трек Solitude (Remastered 2017)

Solitude (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

7:51

24

Трек Two Different Worlds (Remastered 2017)

Two Different Worlds (Remastered 2017)

Sonny Rollins

,

Earl Coleman

Anthology 2022

7:38

25

Трек Misterioso (Remastered 2018)

Misterioso (Remastered 2018)

Sonny Rollins

Anthology 2022

9:22

26

Трек Ev'ry Time We Say Goodbye (Remastered 2017)

Ev'ry Time We Say Goodbye (Remastered 2017)

Sonny Rollins

Anthology 2022

3:20

27

Трек The Stopper (Remastered 2021)

The Stopper (Remastered 2021)

Sonny Rollins and the Modern Jazz Quartet

Anthology 2022

2:56

28

Трек Plus 4 (Remastered 2018)

Plus 4 (Remastered 2018)

Sonny Rollins

Anthology 2022

8:37

29

Трек It's All Right With Me (Remastered 2019)

It's All Right With Me (Remastered 2019)

Sonny Rollins

Anthology 2022

6:06

30

Трек I've Grown Accustomed To Your Face (Remastered 2019)

I've Grown Accustomed To Your Face (Remastered 2019)

Sonny Rollins Quintet

Anthology 2022

4:52

31

Трек When Your Lover Has Gone (Remastered 2021)

When Your Lover Has Gone (Remastered 2021)

Sonny Rollins Quartet

Anthology 2022

6:13

32

Трек If You Were The Only Girl In The World (Remastered 2021)

If You Were The Only Girl In The World (Remastered 2021)

Sonny Rollins

Anthology 2022

5:09

33

Трек Time On My Hands (Remastered 2021)

Time On My Hands (Remastered 2021)

Sonny Rollins Quartet

Anthology 2022

2:40

34

Трек God Bless the Child (Remastered)

God Bless the Child (Remastered)

Sonny Rollins

Anthology 2022

7:25

35

Трек If Ever I Would Leave You (Remastered 2015)

If Ever I Would Leave You (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

12:02

36

Трек You (Remastered)

You (Remastered)

Sonny Rollins

Anthology 2022

4:12

37

Трек The Surrey with the Fringe on Top (Remastered 2015)

The Surrey with the Fringe on Top (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

6:31

38

Трек Almost Like Being In Love (Remastered 2021)

Almost Like Being In Love (Remastered 2021)

Sonny Rollins and the Modern Jazz Quartet

Anthology 2022

3:23

39

Трек Moving Out (Remastered 2015)

Moving Out (Remastered 2015)

Sonny Rollins

Anthology 2022

4:26

40

Трек Love Is A Simple Thing (Remastered 2021)

Love Is A Simple Thing (Remastered 2021)

Sonny Rollins

Anthology 2022

3:02

Информация о правообладателе: J. Joes J. Edizioni Musicali
