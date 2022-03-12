О нас

Brenda Lee

Brenda Lee

Альбом  ·  2022

Brenda's Songs

#Поп
Brenda Lee

Артист

Brenda Lee

Релиз Brenda's Songs

#

Название

Альбом

1

Трек Dynamite

Dynamite

Brenda Lee

Brenda's Songs

1:58

2

Трек Jambalaya (On the Bayou)

Jambalaya (On the Bayou)

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:44

3

Трек Sweet Nothin's

Sweet Nothin's

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:24

4

Трек I'm Sorry

I'm Sorry

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:40

5

Трек I Want to Be Wanted

I Want to Be Wanted

Brenda Lee

Brenda's Songs

3:04

6

Трек Teach Me Tonight

Teach Me Tonight

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:59

7

Трек Hallelujah I Love Him So

Hallelujah I Love Him So

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:22

8

Трек We Three (My Echo, My Shadow, and Me)

We Three (My Echo, My Shadow, and Me)

Brenda Lee

Brenda's Songs

3:28

9

Трек Emotions

Emotions

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:48

10

Трек If You Love Me (Really Love Me)

If You Love Me (Really Love Me)

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:38

11

Трек When I Fall in Love

When I Fall in Love

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:58

12

Трек Swanee River Rock

Swanee River Rock

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:06

13

Трек Will You Love Me Tomorrow

Will You Love Me Tomorrow

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:51

14

Трек Georgia on My Mind

Georgia on My Mind

Brenda Lee

Brenda's Songs

3:36

15

Трек I'm in the Mood for Love

I'm in the Mood for Love

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:48

16

Трек I'm Sitting on Top of the World

I'm Sitting on Top of the World

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:09

17

Трек It's a Lonesome Old Town (When You're Not Around)

It's a Lonesome Old Town (When You're Not Around)

Brenda Lee

Brenda's Songs

3:05

18

Трек Valley of Tears

Valley of Tears

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:25

19

Трек Someday (You'll Want Me to Want You)

Someday (You'll Want Me to Want You)

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:37

20

Трек You Can Depend on Me

You Can Depend on Me

Brenda Lee

Brenda's Songs

3:31

21

Трек You Always Hurt the One You Love

You Always Hurt the One You Love

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:48

22

Трек It's the Talk of the Town

It's the Talk of the Town

Brenda Lee

Brenda's Songs

3:22

23

Трек Send Me Some Lovin

Send Me Some Lovin

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:56

24

Трек Only You

Only You

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:57

25

Трек Hold Me

Hold Me

Brenda Lee

Brenda's Songs

2:37

Информация о правообладателе: Milestones Records
