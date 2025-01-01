О нас

Mario Carlin

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Nino Del Sole

и 

ещё 8

Альбом  ·  1958

Turandot

#Классическая

4 лайка

Mario Carlin

Артист

Mario Carlin

Релиз Turandot

#

Название

Альбом

1

Трек Turandot, Act I: "Popolo di Pekino!" (Mandarino, Coro, Liù, Calaf, Timur)

Turandot, Act I: "Popolo di Pekino!" (Mandarino, Coro, Liù, Calaf, Timur)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:04

2

Трек Turandot, Act I: "Padre!...Mio Padre!" (Calaf, Liù, Timur, Coro)

Turandot, Act I: "Padre!...Mio Padre!" (Calaf, Liù, Timur, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

5:18

3

Трек Turandot, Act I: "Perché tarda la luna?" (Coro)

Turandot, Act I: "Perché tarda la luna?" (Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

5:12

4

Трек Turandot, Act I: "O giovinetto! Grazia!" (Coro, Calaf)

Turandot, Act I: "O giovinetto! Grazia!" (Coro, Calaf)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:42

5

Трек Turandot, Act I: "O divina bellezza!" (Calaf, Coro)

Turandot, Act I: "O divina bellezza!" (Calaf, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

1:30

6

Трек Turandot, Act I: "Figlio? Che fai?" (Timur, Calaf, Liù, Miniștri)

Turandot, Act I: "Figlio? Che fai?" (Timur, Calaf, Liù, Miniștri)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:39

7

Трек Turandot, Act I: "Silenzio!" (Coro, Ministri, Calaf, Timur)

Turandot, Act I: "Silenzio!" (Coro, Ministri, Calaf, Timur)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

4:41

8

Трек Turandot, Act I, Scene Liutaio: "Signore, ascolta!"

Turandot, Act I, Scene Liutaio: "Signore, ascolta!"

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

2:06

9

Трек Turandot, Act I: "Non piangere, Liù!" (Calaf, Liù, Ministri, Timur, Coro)

Turandot, Act I: "Non piangere, Liù!" (Calaf, Liù, Ministri, Timur, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

5:17

10

Трек Turandot, Act II: "Olà, Pang!" (Ministri)

Turandot, Act II: "Olà, Pang!" (Ministri)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:23

11

Трек Turandot, Act II: "Ho una casa dell'Honan" (Ministri)

Turandot, Act II: "Ho una casa dell'Honan" (Ministri)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:25

12

Трек Turandot, Act II: "O mondo, o mondo" (Ministri, Coro)

Turandot, Act II: "O mondo, o mondo" (Ministri, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:59

13

Трек Turandot, Act II: "Non si sogna!" (Ministri, Coro)

Turandot, Act II: "Non si sogna!" (Ministri, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

4:29

14

Трек Turandot, Scene 2: "Un giuramento atroce" (Altoum, Calaf, Mandarino)

Turandot, Scene 2: "Un giuramento atroce" (Altoum, Calaf, Mandarino)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

5:58

15

Трек Turandot, Act II: "In questa Reggia"

Turandot, Act II: "In questa Reggia"

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

6:26

16

Трек Turandot, Act II: "Straniero, ascolta!" (Turandot, Calaf, Altoum, Coro)

Turandot, Act II: "Straniero, ascolta!" (Turandot, Calaf, Altoum, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

11:33

17

Трек Turandot, Act II: "Tre enigmi m'hai proposto!" (Calaf, Altoum, Coro)

Turandot, Act II: "Tre enigmi m'hai proposto!" (Calaf, Altoum, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

4:07

18

Трек Turandot, Act III: "Così comanda Turandot" (Coro)

Turandot, Act III: "Così comanda Turandot" (Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:32

19

Трек Turandot, Act III: "Nessun dorma!" (Calaf, Coro)

Turandot, Act III: "Nessun dorma!" (Calaf, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

2:56

20

Трек Turandot, Act III: "Tu che guardi le stelle," (Ministri, Calaf, Coro)

Turandot, Act III: "Tu che guardi le stelle," (Ministri, Calaf, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

4:13

21

Трек Turandot, Act III: "Principessa!...Divina!..." (Ministri, Turan, Calaf, Liù, Coro, Timur)

Turandot, Act III: "Principessa!...Divina!..." (Ministri, Turan, Calaf, Liù, Coro, Timur)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

6:46

22

Трек Turandot, Act III: "Tu che di gel sei cinta" (Liù, Calaf)

Turandot, Act III: "Tu che di gel sei cinta" (Liù, Calaf)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

2:54

23

Трек Turandot, Act III: "Liù!...Sorgi!" (Timur, Ministri, Calaf, Coro)

Turandot, Act III: "Liù!...Sorgi!" (Timur, Ministri, Calaf, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

4:21

24

Трек Turandot, Act III: "Principessa di morte!" (Calaf, Turandot)

Turandot, Act III: "Principessa di morte!" (Calaf, Turandot)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

3:07

25

Трек Turandot, Act III: "Che fai di me?" (Turandot, Calaf, Coro)

Turandot, Act III: "Che fai di me?" (Turandot, Calaf, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

5:51

26

Трек Turandot, Act III: "O padre Augusto..." (Turandot, Calaf, Coro)

Turandot, Act III: "O padre Augusto..." (Turandot, Calaf, Coro)

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai

,

Fernando Previtali

,

Franco Corelli

,

Lucille Udovich

,

Nino Del Sole

,

Plinio Clabassi

,

Renata Mattioli

,

Mario Borriello

,

Mario Carlin

,

Renato Ercolani

,

Teodoro Rovetta

Turandot

1:44

Информация о правообладателе: Mangora Classical
