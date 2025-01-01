ещё 8
Альбом · 1958
Turandot
1
Turandot, Act I: "Popolo di Pekino!" (Mandarino, Coro, Liù, Calaf, Timur)
3:04
2
Turandot, Act I: "Padre!...Mio Padre!" (Calaf, Liù, Timur, Coro)
5:18
3
5:12
4
3:42
5
1:30
6
Turandot, Act I: "Figlio? Che fai?" (Timur, Calaf, Liù, Miniștri)
3:39
7
4:41
8
2:06
9
Turandot, Act I: "Non piangere, Liù!" (Calaf, Liù, Ministri, Timur, Coro)
5:17
10
3:23
11
3:25
12
3:59
13
4:29
14
Turandot, Scene 2: "Un giuramento atroce" (Altoum, Calaf, Mandarino)
5:58
15
6:26
16
Turandot, Act II: "Straniero, ascolta!" (Turandot, Calaf, Altoum, Coro)
11:33
17
Turandot, Act II: "Tre enigmi m'hai proposto!" (Calaf, Altoum, Coro)
4:07
18
3:32
19
2:56
20
Turandot, Act III: "Tu che guardi le stelle," (Ministri, Calaf, Coro)
4:13
21
Turandot, Act III: "Principessa!...Divina!..." (Ministri, Turan, Calaf, Liù, Coro, Timur)
6:46
22
2:54
23
Turandot, Act III: "Liù!...Sorgi!" (Timur, Ministri, Calaf, Coro)
4:21
24
Turandot, Act III: "Principessa di morte!" (Calaf, Turandot)
3:07
25
5:51
