Renato Carosone

Renato Carosone

Альбом  ·  2022

Timeless Hits, vol. 1

#Поп
Renato Carosone

Артист

Renato Carosone

Релиз Timeless Hits, vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Tu vuo' fa' l'americano

Tu vuo' fa' l'americano

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:29

2

Трек Caravan petrol

Caravan petrol

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:22

3

Трек Mambo italiano

Mambo italiano

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:02

4

Трек 'o mafiuso

'o mafiuso

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:02

5

Трек Giacca rossa ('e russetto)

Giacca rossa ('e russetto)

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:17

6

Трек Torero

Torero

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:03

7

Трек Maruzzella

Maruzzella

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:46

8

Трек E la barca tornò sola

E la barca tornò sola

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:15

9

Трек Luna rossa

Luna rossa

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:24

10

Трек Pigliate 'na pastiglia

Pigliate 'na pastiglia

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:02

11

Трек 'e spingule frangese

'e spingule frangese

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:43

12

Трек Tre numeri al lotto

Tre numeri al lotto

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:54

13

Трек La pansè

La pansè

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:31

14

Трек Amaramente

Amaramente

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:23

15

Трек La donna riccia

La donna riccia

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:57

16

Трек Serenatella sciuè sciuè

Serenatella sciuè sciuè

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:04

17

Трек Pianofortissimo

Pianofortissimo

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:26

18

Трек Guaglione

Guaglione

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:24

19

Трек Ehi cumpari

Ehi cumpari

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:22

20

Трек Piccolissima serenata

Piccolissima serenata

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:25

21

Трек Chella llà

Chella llà

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:02

22

Трек Bernardine

Bernardine

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:33

23

Трек 'a sunnambula

'a sunnambula

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:44

24

Трек Lazzarella

Lazzarella

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:06

25

Трек 'o sarracino

'o sarracino

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:11

26

Трек T'aspetto 'e nove

T'aspetto 'e nove

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

3:38

27

Трек I pescatori di perle

I pescatori di perle

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:47

28

Трек Armen's Theme

Armen's Theme

Renato Carosone

Timeless Hits, vol. 1

2:36

Информация о правообладателе: Foggy Milan Records
