KOLDMusic

KOLDMusic

Альбом  ·  2006

New History

#Инструментальная
KOLDMusic

Артист

KOLDMusic

Релиз New History

#

Название

Альбом

1

Трек Beginning

Beginning

KOLDMusic

New History

5:38

2

Трек Prologue

Prologue

KOLDMusic

New History

4:57

3

Трек Lightness

Lightness

KOLDMusic

New History

6:20

4

Трек Choice

Choice

KOLDMusic

New History

6:44

5

Трек Surprise

Surprise

KOLDMusic

New History

4:39

6

Трек Other

Other

KOLDMusic

New History

6:43

7

Трек Return

Return

KOLDMusic

New History

4:45

8

Трек My Story

My Story

KOLDMusic

New History

6:42

9

Трек The End to Histories or No?

The End to Histories or No?

KOLDMusic

New History

8:57

10

Трек Moon Night

Moon Night

KOLDMusic

New History

7:54

11

Трек In My Eyes

In My Eyes

KOLDMusic

New History

5:46

12

Трек I Should Like to Stay, But...

I Should Like to Stay, But...

KOLDMusic

New History

5:31

13

Трек How Do I Be?

How Do I Be?

KOLDMusic

New History

6:08

14

Трек Call of the Wind

Call of the Wind

KOLDMusic

New History

5:01

15

Трек That, Where, When?

That, Where, When?

KOLDMusic

New History

6:22

16

Трек Lunar Code

Lunar Code

KOLDMusic

New History

7:58

17

Трек Behind the Mirror

Behind the Mirror

KOLDMusic

New History

7:40

18

Трек Soul or Consciousness?

Soul or Consciousness?

KOLDMusic

New History

7:21

19

Трек End to Histories

End to Histories

KOLDMusic

New History

4:21

Информация о правообладателе: KOLDMusic
