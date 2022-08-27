О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Akbar

Akbar

,

Az1k

Сингл  ·  2022

Комета

#Русский поп#Поп
Akbar

Артист

Akbar

Релиз Комета

#

Название

Альбом

1

Трек Комета

Комета

Az1k

,

Akbar

Комета

2:51

Информация о правообладателе: Az1k
Волна по релизу

Волна по релизу


