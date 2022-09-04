Информация о правообладателе: Lel gell
Сингл · 2022
Bad Staff's Myaso Gangg (feat. Lil Kozzy)
Другие альбомы артиста
Isorryfotosorry:)2023 · Альбом · LEL GELL
Acid Rain2022 · Альбом · LEL GELL
Bad Staff's Myaso Gangg (feat. Lil Kozzy)2022 · Сингл · LEL GELL
Panama2022 · Сингл · Lil Kozzy
In Matrixx2022 · Сингл · LEL GELL
Мозгоёб (feat. Lil Kozzy)2021 · Сингл · LEL GELL
Fortuna, Vol.12021 · Альбом · LEL GELL
Fxck Up2021 · Сингл · LEL GELL
332021 · Сингл · LEL GELL
Тихий потолок (feat. Lil Kozzy)2021 · Сингл · LEL GELL