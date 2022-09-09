О нас

Maitor

Maitor

Альбом  ·  2022

Club Insomnia

#Эмбиент
Maitor

Артист

Maitor

Релиз Club Insomnia

#

Название

Альбом

1

Трек Classical Enough

Classical Enough

Maitor

Club Insomnia

1:43

2

Трек Acoustic Mysteria

Acoustic Mysteria

Maitor

Club Insomnia

1:59

3

Трек Retro Feelings

Retro Feelings

Maitor

Club Insomnia

2:01

4

Трек Club Insomnia

Club Insomnia

Maitor

Club Insomnia

2:01

5

Трек Mermaid Is Drunken

Mermaid Is Drunken

Maitor

Club Insomnia

1:43

6

Трек Back to Eighties

Back to Eighties

Maitor

Club Insomnia

1:43

7

Трек Do Not Reply

Do Not Reply

Maitor

Club Insomnia

1:59

8

Трек Once Back in My Life

Once Back in My Life

Maitor

Club Insomnia

1:44

9

Трек That Cannot

That Cannot

Maitor

Club Insomnia

1:59

10

Трек Free Filter

Free Filter

Maitor

Club Insomnia

2:01

11

Трек Geniousless

Geniousless

Maitor

Club Insomnia

1:59

12

Трек Having Trouble

Having Trouble

Maitor

Club Insomnia

1:59

13

Трек Shattered

Shattered

Maitor

Club Insomnia

2:01

14

Трек Lo Fi Vibes at Midnight

Lo Fi Vibes at Midnight

Maitor

Club Insomnia

1:59

15

Трек Streets of Mumbai

Streets of Mumbai

Maitor

Club Insomnia

1:59

16

Трек Serial Predator

Serial Predator

Maitor

Club Insomnia

2:01

17

Трек Collection of Girls

Collection of Girls

Maitor

Club Insomnia

1:42

18

Трек Natural Naked

Natural Naked

Maitor

Club Insomnia

2:01

19

Трек 80's Futuristic

80's Futuristic

Maitor

Club Insomnia

2:01

20

Трек Waporwave

Waporwave

Maitor

Club Insomnia

2:01

Информация о правообладателе: Extravagance Records
