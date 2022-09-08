Альбом · 2022
Ngày Tết Quê Em
Название
Альбом
1
Ngày Tết Quê Em ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)
4:25
2
5:06
3
4:49
4
4:37
5
Trên Rừng 36 Thứ Chim ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)
4:28
6
Lời Đảng Hiệu Triệu Trái Tim ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)
4:13
7
Mùa Xuân Trên Quê Hương ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)
4:47
8
Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)
4:31
9
Em Ơi Mùa Xuân Đến Rồi Đó ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)
3:43
10
4:09
11
3:35
12
4:41
