Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Ngày Tết Quê Em

#Фолк
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Ngày Tết Quê Em

#

Название

Альбом

1

Трек Ngày Tết Quê Em ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Ngày Tết Quê Em ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Tốp Ca Nữ Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ngày Tết Quê Em

4:25

2

Трек Kinh Bắc Vào Xuân ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Kinh Bắc Vào Xuân ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Minh Ngọc

Ngày Tết Quê Em

5:06

3

Трек Sở Cầu Như Ý ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Sở Cầu Như Ý ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

NSND Thúy Hường

Ngày Tết Quê Em

4:49

4

Трек Trầu Têm Cánh Phượng ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Trầu Têm Cánh Phượng ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Lương Huy

,

Hồng Duyên

Ngày Tết Quê Em

4:37

5

Трек Trên Rừng 36 Thứ Chim ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Trên Rừng 36 Thứ Chim ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Tốp Ca Nam Nữ Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ngày Tết Quê Em

4:28

6

Трек Lời Đảng Hiệu Triệu Trái Tim ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Lời Đảng Hiệu Triệu Trái Tim ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Hoàng Hồng Ngọc

Ngày Tết Quê Em

4:13

7

Трек Mùa Xuân Trên Quê Hương ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Mùa Xuân Trên Quê Hương ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Tốp Ca Nam Nữ Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Ngày Tết Quê Em

4:47

8

Трек Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Ngày Tết Quê Em

4:31

9

Трек Em Ơi Mùa Xuân Đến Rồi Đó ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Em Ơi Mùa Xuân Đến Rồi Đó ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Hồng Duyên

,

Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Ngày Tết Quê Em

3:43

10

Трек Mùa Chim Én Bay ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Mùa Chim Én Bay ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Lương Huy

Ngày Tết Quê Em

4:09

11

Трек Khúc Ca Mùa Xuân ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Khúc Ca Mùa Xuân ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Hoàng Hồng Ngọc

,

Bảo Trâm

Ngày Tết Quê Em

3:35

12

Трек Như Hoa Mùa Xuân ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Như Hoa Mùa Xuân ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Bảo Trâm

Ngày Tết Quê Em

4:41

13

Трек Tết Nguyên Đán ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Tết Nguyên Đán ("Khát Vọng Mùa Xuân" Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhân Dần 2022)

Trung Tâm Nghệ Thuật Besinger

Ngày Tết Quê Em

5:02

Информация о правообладателе: Nhà Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
