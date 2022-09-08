О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

$eVeR

$eVeR

,

TrapLord

Сингл  ·  2022

Shotta (prod. by Yessirskiii)

#Рэп, ритм-н-блюз
$eVeR

Артист

$eVeR

Релиз Shotta (prod. by Yessirskiii)

#

Название

Альбом

1

Трек Shotta (prod. by Yessirskiii)

Shotta (prod. by Yessirskiii)

$eVeR

,

TrapLord

Shotta (prod. by Yessirskiii)

1:54

Информация о правообладателе: MB
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Баллоном по стене
Баллоном по стене2025 · Сингл · $eVeR
Релиз SIMPTOM (prod. by Yessirskiii)
SIMPTOM (prod. by Yessirskiii)2025 · Сингл · DEMO-BOING
Релиз OVERDOZE
OVERDOZE2025 · Сингл · animoonly
Релиз Lifestyle на Ленинградке
Lifestyle на Ленинградке2024 · Альбом · $eVeR
Релиз Green Tag
Green Tag2024 · Сингл · $eVeR
Релиз On The North Streets
On The North Streets2023 · Альбом · Yessirskiii
Релиз 4:20
4:202022 · Сингл · $eVeR
Релиз Shotta (prod. by Yessirskiii)
Shotta (prod. by Yessirskiii)2022 · Сингл · $eVeR
Релиз Workintrapp (Prod. Yessirskiii)
Workintrapp (Prod. Yessirskiii)2022 · Сингл · $eVeR
Релиз Start Play
Start Play2022 · Сингл · $eVeR

Похожие альбомы

Релиз SCUM OFF THE POT 2
SCUM OFF THE POT 22022 · Альбом · SEEMEE
Релиз Неси бананчик
Неси бананчик2022 · Сингл · Директор по рэпу
Релиз Московский Детройт
Московский Детройт2021 · Альбом · T4RGET
Релиз SLEEPY TETERI
SLEEPY TETERI2021 · Альбом · deeazen
Релиз Московский Детройт
Московский Детройт2021 · Альбом · T4RGET
Релиз Molly
Molly2021 · Сингл · PETRICH
Релиз Night Street
Night Street2022 · Альбом · NEFETRON
Релиз Signal
Signal2021 · Сингл · Migidi Mansa
Релиз SIGNAL
SIGNAL2025 · Сингл · Yahia
Релиз Lif3Styl3
Lif3Styl32023 · Сингл · Dihsorientado

Похожие артисты

$eVeR
Артист

$eVeR

Brick Bazuka
Артист

Brick Bazuka

Чёрная экономика
Артист

Чёрная экономика

Никита Ост
Артист

Никита Ост

Ямыч
Артист

Ямыч

Плеяда
Артист

Плеяда

AumMrls
Артист

AumMrls

Страна OZ
Артист

Страна OZ

L (iZReal)
Артист

L (iZReal)

Барбитурный
Артист

Барбитурный

Цепi
Артист

Цепi

Эфди Вадим
Артист

Эфди Вадим

Big Mic TGK
Артист

Big Mic TGK