О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ynni

Ynni

Сингл  ·  2022

Запиваю грусть

#Русский поп#Поп

5 лайков

Ynni

Артист

Ynni

Релиз Запиваю грусть

#

Название

Альбом

1

Трек Запиваю грусть

Запиваю грусть

Ynni

Запиваю грусть

2:38

Информация о правообладателе: YNNI
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Мама Россия
Мама Россия2025 · Сингл · Ynni
Релиз Героям России
Героям России2025 · Сингл · Ynni
Релиз Каравай
Каравай2025 · Сингл · Ynni
Релиз Письмо домой
Письмо домой2025 · Сингл · Ynni
Релиз Гордая Россия
Гордая Россия2025 · Сингл · Ynni
Релиз Зори
Зори2025 · Сингл · Ynni
Релиз Русь
Русь2024 · Сингл · Ynni
Релиз Родина внутри (KDDK Remix)
Родина внутри (KDDK Remix)2024 · Сингл · Ynni
Релиз Родина внутри
Родина внутри2024 · Сингл · Ynni
Релиз Помни
Помни2024 · Альбом · Ynni
Релиз Абьюз
Абьюз2024 · Сингл · Ynni
Релиз Ураган Катрин
Ураган Катрин2023 · Сингл · Ynni
Релиз Фонари
Фонари2023 · Сингл · Ynni
Релиз Чужая роль
Чужая роль2023 · Сингл · Ynni
Релиз Под обломками (RODJER Remix)
Под обломками (RODJER Remix)2023 · Сингл · Ynni
Релиз Под обломками
Под обломками2023 · Сингл · Ynni
Релиз Не узнали
Не узнали2022 · Сингл · Ynni
Релиз Запиваю грусть
Запиваю грусть2022 · Сингл · Ynni
Релиз Прошу тебя
Прошу тебя2022 · Сингл · Ynni
Релиз Помада
Помада2022 · Сингл · Ynni

Похожие альбомы

Релиз Новый рассвет
Новый рассвет2020 · Альбом · Anivar
Релиз Раунд 1
Раунд 12024 · Альбом · KAYA
Релиз Слёзы Солнца
Слёзы Солнца2015 · Альбом · Мохито
Релиз Сияние
Сияние2024 · Альбом · To-ma
Релиз Время
Время2019 · Альбом · Ольга Баскаева
Релиз Восемьбесконечность
Восемьбесконечность2020 · Альбом · To-ma
Релиз Фиолетовый дым
Фиолетовый дым2021 · Сингл · SMUZI
Релиз Бегу к тебе
Бегу к тебе2023 · Альбом · Anivar
Релиз Сердце не тронешь
Сердце не тронешь2024 · Сингл · Дарья Янина
Релиз Я искала тебя
Я искала тебя2024 · Сингл · Анна Седокова
Релиз Ромашковые слёзы
Ромашковые слёзы2023 · Сингл · Маша Шейх
Релиз Одна
Одна2023 · Альбом · Nataliya

Похожие артисты

Ynni
Артист

Ynni

Элвин Грей
Артист

Элвин Грей

Валерия
Артист

Валерия

Олег Майами
Артист

Олег Майами

Алан Черкасов
Артист

Алан Черкасов

NЮ
Артист

Согдиана
Артист

Согдиана

Султан Лагучев
Артист

Султан Лагучев

5УТРА
Артист

5УТРА

Асия
Артист

Асия

Ани Лорак
Артист

Ани Лорак

#2МАШИ
Артист

#2МАШИ

Bahh Tee
Артист

Bahh Tee