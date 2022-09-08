О нас

Леба Вафельникова

Леба Вафельникова

Альбом  ·  2022

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

#Электроника
Леба Вафельникова

Артист

Леба Вафельникова

Релиз Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Мир классный (Ксаверъ 2022 Remastered)

Мир классный (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

1:07

2

Трек Милый Одиссей (Ксаверъ 2022 Remastered)

Милый Одиссей (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

1:49

3

Трек ПТУшный синтипоп (Ксаверъ 2022 Remastered)

ПТУшный синтипоп (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

2:47

4

Трек Чёрная дыра (Ксаверъ 2022 Remastered)

Чёрная дыра (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

2:28

5

Трек Сорока (Ксаверъ 2022 Remastered)

Сорока (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

2:48

6

Трек Стану лучше (Ксаверъ 2022 Remastered)

Стану лучше (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

2:20

7

Трек Созвездия (Ксаверъ 2022 Remastered)

Созвездия (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

4:33

8

Трек Ром (Импровизация) [Ксаверъ 2022 Remastered]

Ром (Импровизация) [Ксаверъ 2022 Remastered]

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

3:13

9

Трек Космическая любовь (Ксаверъ 2022 Remastered)

Космическая любовь (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

2:39

10

Трек Куст облепихи (Ну зачем ты мне) [Ксаверъ 2022 Remastered]

Куст облепихи (Ну зачем ты мне) [Ксаверъ 2022 Remastered]

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

2:33

11

Трек ЖДАТЬ (Ксаверъ 2022 Remastered)

ЖДАТЬ (Ксаверъ 2022 Remastered)

Леба Вафельникова

Старьё (Ксаверъ 2022 Remastered)

2:48

Информация о правообладателе: VL records
