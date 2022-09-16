Информация о правообладателе: SimVol
Альбом · 2022
Самолечение
Другие альбомы артиста
Safarisaifa2025 · Сингл · Simvol
помоги мне встать2025 · Сингл · TURCHEKOV
А32025 · Сингл · Simvol
Корабли2024 · Сингл · Simvol
Family2024 · Сингл · D.masta
Паранойя2024 · Сингл · Simvol
Крылья2024 · Сингл · Simvol
От себя2024 · Сингл · Simvol
Комната 692023 · Сингл · Simvol
Минусы - плюсы2023 · Сингл · Simvol
Stories2023 · Сингл · Simvol
Выдох2023 · Сингл · Simvol
Space2023 · Сингл · Simvol
X-ray2023 · Сингл · Simvol
Должен уйти2023 · Альбом · Simvol
Exit2023 · Сингл · Simvol
Сияй (feat. Moonstuff)2023 · Сингл · Simvol
Choice2023 · Сингл · Simvol
Самолечение2022 · Альбом · Simvol
Alone Star2022 · Сингл · Simvol