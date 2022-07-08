О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pedro Noronha

Pedro Noronha

,

Frxtx

Сингл  ·  2022

Jetta

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Pedro Noronha

Артист

Pedro Noronha

Релиз Jetta

#

Название

Альбом

1

Трек Jetta

Jetta

Pedro Noronha

,

Frxtx

Jetta

2:22

Информация о правообладателе: Pedro Noronha & Frxtx
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Guarda Chuva
Guarda Chuva2022 · Сингл · Duka Gothe Sauce
Релиз CWB
CWB2022 · Сингл · Pedro Noronha
Релиз Jetta
Jetta2022 · Сингл · Pedro Noronha
Релиз Não Chore
Não Chore2021 · Альбом · Pedro Noronha
Релиз PKS
PKS2021 · Альбом · Pedro Noronha
Релиз Estelionatária
Estelionatária2021 · Альбом · Pedro Noronha
Релиз A Cara do Enquadro
A Cara do Enquadro2020 · Альбом · Pedro Noronha
Релиз Spliff
Spliff2020 · Альбом · Khauan
Релиз Let Me
Let Me2013 · Сингл · Pedro Noronha
Релиз So You!
So You!2013 · Сингл · Pedro Noronha

Похожие артисты

Pedro Noronha
Артист

Pedro Noronha

Mad
Артист

Mad

Yame
Артист

Yame

Ruze
Артист

Ruze

Kiddo
Артист

Kiddo

Bruno Marangoni
Артист

Bruno Marangoni

NÜUR
Артист

NÜUR

Demir
Артист

Demir

Stefan K
Артист

Stefan K

KBG
Артист

KBG

Base On
Артист

Base On

Johnny Bravo
Артист

Johnny Bravo

Koradize
Артист

Koradize