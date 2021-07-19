О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pezão

Pezão

Сингл  ·  2021

Objetivo

#Рэп
Pezão

Артист

Pezão

Релиз Objetivo

#

Название

Альбом

1

Трек Objetivo

Objetivo

Pezão

Objetivo

3:26

Информация о правообладателе: Mutirão o selo
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Valioso
Valioso2024 · Сингл · Pezão
Релиз Akai Ito
Akai Ito2024 · Сингл · Pezão
Релиз To Com os Cria
To Com os Cria2024 · Сингл · Pezão
Релиз Black Lança
Black Lança2022 · Сингл · Pezão
Релиз Intimidade (Apaga Tudo)
Intimidade (Apaga Tudo)2022 · Сингл · Ruxell
Релиз Jogando o Bundão
Jogando o Bundão2022 · Сингл · Mc GabLuca
Релиз Lamborghini
Lamborghini2021 · Сингл · DJ 2F
Релиз Objetivo
Objetivo2021 · Сингл · Pezão
Релиз Set DJ ISA #01
Set DJ ISA #012021 · Альбом · DJ Isa
Релиз Set Js o Mão de Ouro #03
Set Js o Mão de Ouro #032021 · Сингл · Mc Brunyn
Релиз Set Almir Delas #01 - por Nós
Set Almir Delas #01 - por Nós2021 · Сингл · Almir delas
Релиз Vou Tatuar
Vou Tatuar2021 · Сингл · Pezão
Релиз Rafaela
Rafaela2021 · Сингл · Pezão
Релиз Dá um Sentadão (Funk)
Dá um Sentadão (Funk)2021 · Сингл · Pezão
Релиз Modo Avião
Modo Avião2020 · Сингл · Pezão
Релиз Vem Jogando
Vem Jogando2020 · Сингл · Pezão
Релиз Melhor Assim
Melhor Assim2020 · Сингл · OPA Gang
Релиз Ritmo do Pancadão
Ritmo do Pancadão2020 · Сингл · Pezão
Релиз Nipe de Bandida
Nipe de Bandida2020 · Сингл · Pezão
Релиз Amanhã
Amanhã2020 · Сингл · Pezão

Похожие артисты

Pezão
Артист

Pezão

Bonapart
Артист

Bonapart

Suliko
Артист

Suliko

Isong
Артист

Isong

RASKILL
Артист

RASKILL

GB Records
Артист

GB Records

Deefundo
Артист

Deefundo

Dyler
Артист

Dyler

Velour
Артист

Velour

Tjuvjakt
Артист

Tjuvjakt

Eddy & Zino
Артист

Eddy & Zino

Almanegra
Артист

Almanegra

Bedjik
Артист

Bedjik