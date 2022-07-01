О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Genio GMR

Genio GMR

Сингл  ·  2022

Lego

Контент 18+

#Рэп
Genio GMR

Артист

Genio GMR

Релиз Lego

#

Название

Альбом

1

Трек Lego

Lego

Genio GMR

Lego

2:53

Информация о правообладателе: Genio GMR
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз No Más Muerte
No Más Muerte2025 · Сингл · Casca Flow
Релиз Juegas Con Mi Mente
Juegas Con Mi Mente2025 · Сингл · Genio GMR
Релиз Delito
Delito2025 · Сингл · Genio GMR
Релиз Negro
Negro2025 · Сингл · Genio GMR
Релиз Mariposa
Mariposa2025 · Сингл · Genio GMR
Релиз Dont Busy
Dont Busy2025 · Сингл · Genio GMR
Релиз La Grasa
La Grasa2024 · Сингл · Genio GMR
Релиз Hace Rato
Hace Rato2024 · Сингл · Genio GMR
Релиз Power
Power2024 · Сингл · Keellerz
Релиз Henry Floyd
Henry Floyd2024 · Сингл · Genio GMR
Релиз Arrebato Loco
Arrebato Loco2024 · Сингл · Genio GMR
Релиз Prohibido
Prohibido2024 · Сингл · Genio GMR
Релиз El Reloj
El Reloj2023 · Сингл · Genio GMR
Релиз Fatal
Fatal2023 · Сингл · Genio GMR
Релиз Hanna
Hanna2023 · Сингл · Genio GMR
Релиз Freestyle
Freestyle2023 · Сингл · Genio GMR
Релиз Frapper
Frapper2022 · Сингл · Genio GMR
Релиз Saucin
Saucin2022 · Сингл · Genio GMR
Релиз Noches Con Gripe
Noches Con Gripe2022 · Сингл · Genio GMR
Релиз Lego
Lego2022 · Сингл · Genio GMR

Похожие артисты

Genio GMR
Артист

Genio GMR

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож